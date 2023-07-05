Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen ve uluslararası alanda tanınan üniversitelerinden biridir. Geniş akademik yelpazesi ve kaliteli eğitim kadrosuyla öğrencilere çeşitli bölüm seçenekleri sunmaktadır. Peki, Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler bulunmaktadır? Geçen sene Boğaziçi Üniversitesi kaç puandan aldı ve 2022 taban puanları kaç?
Boğaziçi Üniversitesi, nitelikli eğitim kadrosu ve güçlü akademik altyapısıyla öğrencilere geniş bir bölüm ve program yelpazesi sunmaktadır. Mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, işletme, iktisat, siyaset bilimi gibi farklı alanlarda eğitim veren Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere çok çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır.
Geçen sene Boğaziçi Üniversitesi kaç puandan aldı sorusu, adayların tercihlerini yaparken ve üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir role sahiptir. Ancak, bu bilgilerin güncel ve doğru olması için resmi kaynaklara başvurmak önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi'nin 2022 taban puanları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Öğrencilerin tercihlerini yaparken ve geleceklerini şekillendirirken güncel verilere ve resmi kaynaklara başvurmaları önemlidir.
Boğaziçi Üniversitesi, yüksek eğitim standartları, uluslararası işbirlikleri ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla tanınan bir üniversitedir. Akademik başarıların yanı sıra sosyal etkinlikler, kulüpler ve öğrenci topluluklarıyla da zengin bir üniversite yaşamı sunmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler bulunduğu ve güncel taban puanları hakkında daha fazla bilgi almak için üniversitenin resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Bu şekilde, sizin ilgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize uygun olan bölümleri ve taban puanlarını öğrenebilir, geleceğinizi şekillendirecek doğru tercihleri yapabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi: Türkiye'nin Önde Gelen Eğitim Kurumlarından Bir Tanesi
Genel Bakış
Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en prestijli yükseköğretim kurumlarından biridir. 1971 yılında kurulan üniversite, İstanbul'un Bebek semtinde yer alır ve adını, kampüsünün bulunduğu Boğaziçi'nden alır. Üniversite, Amerikan eğitim sistemini benimsemiştir ve dersler genellikle İngilizce olarak verilir.
Tarihçe
Boğaziçi Üniversitesi'nin kökleri, 1863 yılında kurulan Robert Kolej'e dayanır. 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından devralınan okul, Boğaziçi Üniversitesi olarak yeniden adlandırıldı. Üniversite, Türkiye'deki ilk Amerikan yükseköğretim kurumudur.
Akademik Birimler
Boğaziçi Üniversitesi, altı fakülte, iki yüksekokul ve altı enstitüye sahiptir. Fakülteler arasında Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi bulunur.
Kampüsler
Üniversitenin ana kampüsü Bebek'te yer alırken, diğer kampüsler Kandilli, Hisar, Uçaksavar ve Kilyos'ta bulunur. Her bir kampüs, öğrencilere ve akademik personel için benzersiz bir ortam sunar.
Öğrenci Yaşamı
Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci yaşamı, çeşitli kulüpler, spor aktiviteleri ve sosyal etkinliklerle doludur. Üniversite, öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için bir dizi hizmet sunar.
Üniversitenin Simgeleri
Boğaziçi Üniversitesi'nin simgeleri arasında Hamlin Hall ve Albert Long Hall bulunur. Bu binalar, üniversitenin tarihini ve kültürünü temsil eder.
Üniversitenin Geleceği
Boğaziçi Üniversitesi, gelecekte de Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri olmayı hedefliyor. Üniversite, öğrencilerine en iyi eğitimi sunmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek için sürekli olarak yenilikler yapmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere sağladığı kaliteli eğitim ve geniş bölüm seçenekleriyle tanınan bir üniversitedir. Bu sene yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi'nin 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan veriler, bu sene yerleşen adayların puan ve sıralamalarını yansıtmaktadır.
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|90/93
|547,16
|315
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|90/93
|539,43
|1.143
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80/82
|537,73
|1.448
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Makine Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80/82
|531,65
|2.695
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70/72
|520,45
|6.490
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik (İngilizce)
|SAY
|65/67
|518,07
|7.549
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik (İngilizce)
|SAY
|65/67
|515,22
|8.856
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İşletme (İngilizce)
|EA
|100/103
|514,18
|509
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
|SAY
|75/77
|513,93
|9.476
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İktisat (İngilizce)
|EA
|100/103
|510,51
|662
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çeviribilimi (İngilizce)
|DİL
|65/67
|509,67
|1.507
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
|EA
|55/57
|502,63
|1.025
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
|EA
|90/93
|500,78
|1.128
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|65/67
|499,64
|2.364
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Dilbilimi (İngilizce)
|DİL
|55/57
|497,94
|2.513
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Psikoloji (İngilizce)
|EA
|80/82
|497,76
|1.316
|Bo ğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80/82
|497,5
|19.174
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret (İngilizce)
|EA
|55/57
|495,62
|1.457
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya (İngilizce)
|SAY
|65/67
|495,23
|20.624
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Hukuk
|EA
|70/72
|491,73
|1.741
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|80/82
|491,66
|3.142
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont./Yer
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Sosyoloji (İngilizce)
|EA
|55/57
|483,57
|2.456
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|20/21
|480,56
|31.327
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Tarih (İngilizce)
|SÖZ
|70/72
|476
|812
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
|EA
|55/57
|474,97
|3.510
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|DİL
|1/1
|468,25
|6.113
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|SÖZ
|70/72
|465,86
|1.279
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1/1
|457,38
|50.192
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|50/52
|456,52
|50.928
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce)
|SÖZ
|50/52
|455,01
|2.080
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|30/31
|453,13
|53.839
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce)
|EA
|70/72
|452,68
|7.914
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Felsefe (İngilizce)
|EA
|55/57
|451,46
|8.229
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fizik Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|20/21
|447,42
|58.869
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Kimya Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|20/21
|443,46
|62.392
|Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce)
|SAY
|40/41
|422,65
|82.159
Bu tabloda yer alan puanlar ve sıralamalar, adayların tercihlerini yaparken ve üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, belirtilmeyen bölümler geçen sene tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamış olabilir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken, güncel verilere ve resmi kaynaklara başvurmaları önemlidir.
Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere sağladığı akademik olanakların yanı sıra sosyal etkinlikler, kulüpler ve öğrenci topluluklarıyla da zengin bir üniversite deneyimi sunmaktadır. Üniversitenin resmi web sitesi üzerinden daha detaylı bilgilere ve güncel taban puanlarına ulaşabilirsiniz.
Geleceğinizi şekillendirecek önemli bir karar olan üniversite tercihleri konusunda güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları takip etmek önemlidir. ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en son puanlar ve sıralamalar, adaylara rehberlik etmek ve doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır.Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN