Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen ve uluslararası alanda tanınan üniversitelerinden biridir. Geniş akademik yelpazesi ve kaliteli eğitim kadrosuyla öğrencilere çeşitli bölüm seçenekleri sunmaktadır. Peki, Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler bulunmaktadır? Geçen sene Boğaziçi Üniversitesi kaç puandan aldı ve 2022 taban puanları kaç?

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Boğaziçi Üniversitesi, nitelikli eğitim kadrosu ve güçlü akademik altyapısıyla öğrencilere geniş bir bölüm ve program yelpazesi sunmaktadır. Mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, işletme, iktisat, siyaset bilimi gibi farklı alanlarda eğitim veren Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere çok çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır.

Geçen sene Boğaziçi Üniversitesi kaç puandan aldı sorusu, adayların tercihlerini yaparken ve üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir role sahiptir. Ancak, bu bilgilerin güncel ve doğru olması için resmi kaynaklara başvurmak önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi'nin 2022 taban puanları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Öğrencilerin tercihlerini yaparken ve geleceklerini şekillendirirken güncel verilere ve resmi kaynaklara başvurmaları önemlidir.

Boğaziçi Üniversitesi, yüksek eğitim standartları, uluslararası işbirlikleri ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla tanınan bir üniversitedir. Akademik başarıların yanı sıra sosyal etkinlikler, kulüpler ve öğrenci topluluklarıyla da zengin bir üniversite yaşamı sunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler bulunduğu ve güncel taban puanları hakkında daha fazla bilgi almak için üniversitenin resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Bu şekilde, sizin ilgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize uygun olan bölümleri ve taban puanlarını öğrenebilir, geleceğinizi şekillendirecek doğru tercihleri yapabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi: Türkiye'nin Önde Gelen Eğitim Kurumlarından Bir Tanesi

Boğaziçi Üniversitesi bölümleri

Genel Bakış

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en prestijli yükseköğretim kurumlarından biridir. 1971 yılında kurulan üniversite, İstanbul'un Bebek semtinde yer alır ve adını, kampüsünün bulunduğu Boğaziçi'nden alır. Üniversite, Amerikan eğitim sistemini benimsemiştir ve dersler genellikle İngilizce olarak verilir.

Tarihçe

Boğaziçi Üniversitesi'nin kökleri, 1863 yılında kurulan Robert Kolej'e dayanır. 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından devralınan okul, Boğaziçi Üniversitesi olarak yeniden adlandırıldı. Üniversite, Türkiye'deki ilk Amerikan yükseköğretim kurumudur.

Akademik Birimler

Boğaziçi Üniversitesi, altı fakülte, iki yüksekokul ve altı enstitüye sahiptir. Fakülteler arasında Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi bulunur.

Kampüsler

Üniversitenin ana kampüsü Bebek'te yer alırken, diğer kampüsler Kandilli, Hisar, Uçaksavar ve Kilyos'ta bulunur. Her bir kampüs, öğrencilere ve akademik personel için benzersiz bir ortam sunar.

Öğrenci Yaşamı

Boğaziçi Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci yaşamı, çeşitli kulüpler, spor aktiviteleri ve sosyal etkinliklerle doludur. Üniversite, öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için bir dizi hizmet sunar.

Üniversitenin Simgeleri

Boğaziçi Üniversitesi'nin simgeleri arasında Hamlin Hall ve Albert Long Hall bulunur. Bu binalar, üniversitenin tarihini ve kültürünü temsil eder.

Üniversitenin Geleceği

Boğaziçi Üniversitesi, gelecekte de Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri olmayı hedefliyor. Üniversite, öğrencilerine en iyi eğitimi sunmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek için sürekli olarak yenilikler yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere sağladığı kaliteli eğitim ve geniş bölüm seçenekleriyle tanınan bir üniversitedir. Bu sene yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi'nin 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan veriler, bu sene yerleşen adayların puan ve sıralamalarını yansıtmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi tarihçe

Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 547,16 315
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 539,43 1.143
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 537,73 1.448
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 531,65 2.695
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 520,45 6.490
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (İngilizce) SAY 65/67 518,07 7.549
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik (İngilizce) SAY 65/67 515,22 8.856
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 100/103 514,18 509
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 75/77 513,93 9.476
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 100/103 510,51 662
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi (İngilizce) DİL 65/67 509,67 1.507
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 55/57 502,63 1.025
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 90/93 500,78 1.128
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 65/67 499,64 2.364
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Dilbilimi (İngilizce) DİL 55/57 497,94 2.513
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Psikoloji (İngilizce) EA 80/82 497,76 1.316
Bo ğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 497,5 19.174
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uluslararası Ticaret (İngilizce) EA 55/57 495,62 1.457
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya (İngilizce) SAY 65/67 495,23 20.624
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk EA 70/72 491,73 1.741
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 80/82 491,66 3.142

Boğaziçi Üniversitesi 2022 taban puanı

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyoloji (İngilizce) EA 55/57 483,57 2.456
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 480,56 31.327
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (İngilizce) SÖZ 70/72 476 812
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55/57 474,97 3.510
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 468,25 6.113
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 70/72 465,86 1.279
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 457,38 50.192
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50/52 456,52 50.928
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 455,01 2.080
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 30/31 453,13 53.839
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70/72 452,68 7.914
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (İngilizce) EA 55/57 451,46 8.229
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 447,42 58.869
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 443,46 62.392
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40/41 422,65 82.159

Boğaziçi Üniversitesi taban puanı

Bu tabloda yer alan puanlar ve sıralamalar, adayların tercihlerini yaparken ve üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, belirtilmeyen bölümler geçen sene tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamış olabilir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken, güncel verilere ve resmi kaynaklara başvurmaları önemlidir.

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere sağladığı akademik olanakların yanı sıra sosyal etkinlikler, kulüpler ve öğrenci topluluklarıyla da zengin bir üniversite deneyimi sunmaktadır. Üniversitenin resmi web sitesi üzerinden daha detaylı bilgilere ve güncel taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

Geleceğinizi şekillendirecek önemli bir karar olan üniversite tercihleri konusunda güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları takip etmek önemlidir. ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en son puanlar ve sıralamalar, adaylara rehberlik etmek ve doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır.

Kaynak: MEHMET TEVFİK BİLEN