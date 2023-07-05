Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen ve uluslararası alanda tanınan üniversitelerinden biridir. Geniş akademik yelpazesi ve kaliteli eğitim kadrosuyla öğrencilere çeşitli bölüm seçenekleri sunmaktadır. Peki, Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler bulunmaktadır? Geçen sene Boğaziçi Üniversitesi kaç puandan aldı ve 2022 taban puanları kaç?

Boğaziçi Üniversitesi, nitelikli eğitim kadrosu ve güçlü akademik altyapısıyla öğrencilere geniş bir bölüm ve program yelpazesi sunmaktadır. Mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler, işletme, iktisat, siyaset bilimi gibi farklı alanlarda eğitim veren Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere çok çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır.

Geçen sene Boğaziçi Üniversitesi kaç puandan aldı sorusu, adayların tercihlerini yaparken ve üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir role sahiptir. Ancak, bu bilgilerin güncel ve doğru olması için resmi kaynaklara başvurmak önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi'nin 2022 taban puanları hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Öğrencilerin tercihlerini yaparken ve geleceklerini şekillendirirken güncel verilere ve resmi kaynaklara başvurmaları önemlidir.

Boğaziçi Üniversitesi, yüksek eğitim standartları, uluslararası işbirlikleri ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla tanınan bir üniversitedir. Akademik başarıların yanı sıra sosyal etkinlikler, kulüpler ve öğrenci topluluklarıyla da zengin bir üniversite yaşamı sunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi'nde hangi bölümler bulunduğu ve güncel taban puanları hakkında daha fazla bilgi almak için üniversitenin resmi web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Bu şekilde, sizin ilgi alanlarınıza ve kariyer hedeflerinize uygun olan bölümleri ve taban puanlarını öğrenebilir, geleceğinizi şekillendirecek doğru tercihleri yapabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi: Türkiye'nin Önde Gelen Eğitim Kurumlarından Bir Tanesi

Genel Bakış

Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin en prestijli yükseköğretim kurumlarından biridir. 1971 yılında kurulan üniversite, İstanbul'un Bebek semtinde yer alır ve adını, kampüsünün bulunduğu Boğaziçi'nden alır. Üniversite, Amerikan eğitim sistemini benimsemiştir ve dersler genellikle İngilizce olarak verilir.

Tarihçe

Boğaziçi Üniversitesi'nin kökleri, 1863 yılında kurulan Robert Kolej'e dayanır. 1971 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından devralınan okul, Boğaziçi Üniversitesi olarak yeniden adlandırıldı. Üniversite, Türkiye'deki ilk Amerikan yükseköğretim kurumudur.

Akademik Birimler

Boğaziçi Üniversitesi, altı fakülte, iki yüksekokul ve altı enstitüye sahiptir. Fakülteler arasında Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi bulunur.

Kampüsler

Üniversitenin ana kampüsü Bebek'te yer alırken, diğer kampüsler Kandilli, Hisar, Uçaksavar ve Kilyos'ta bulunur. Her bir kampüs, öğrencilere ve akademik personel için benzersiz bir ortam sunar.

Öğrenci Yaşamı

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci yaşamı, çeşitli kulüpler, spor aktiviteleri ve sosyal etkinliklerle doludur. Üniversite, öğrencilerin kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için bir dizi hizmet sunar.

Üniversitenin Simgeleri

Boğaziçi Üniversitesi'nin simgeleri arasında Hamlin Hall ve Albert Long Hall bulunur. Bu binalar, üniversitenin tarihini ve kültürünü temsil eder.

Üniversitenin Geleceği

Boğaziçi Üniversitesi, gelecekte de Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri olmayı hedefliyor. Üniversite, öğrencilerine en iyi eğitimi sunmak ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek için sürekli olarak yenilikler yapmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere sağladığı kaliteli eğitim ve geniş bölüm seçenekleriyle tanınan bir üniversitedir. Bu sene yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi'nin 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları açıklanmıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan veriler, bu sene yerleşen adayların puan ve sıralamalarını yansıtmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 547,16 315 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 539,43 1.143 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 537,73 1.448 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 531,65 2.695 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 520,45 6.490 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik (İngilizce) SAY 65/67 518,07 7.549 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik (İngilizce) SAY 65/67 515,22 8.856 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (İngilizce) EA 100/103 514,18 509 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 75/77 513,93 9.476 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 100/103 510,51 662 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi (İngilizce) DİL 65/67 509,67 1.507 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 55/57 502,63 1.025 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 90/93 500,78 1.128 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 65/67 499,64 2.364 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Dilbilimi (İngilizce) DİL 55/57 497,94 2.513 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Psikoloji (İngilizce) EA 80/82 497,76 1.316 Bo ğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 497,5 19.174 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Uluslararası Ticaret (İngilizce) EA 55/57 495,62 1.457 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya (İngilizce) SAY 65/67 495,23 20.624 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Hukuk EA 70/72 491,73 1.741 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 80/82 491,66 3.142

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Sosyoloji (İngilizce) EA 55/57 483,57 2.456 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 480,56 31.327 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Tarih (İngilizce) SÖZ 70/72 476 812 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55/57 474,97 3.510 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 468,25 6.113 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 70/72 465,86 1.279 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 457,38 50.192 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50/52 456,52 50.928 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 455,01 2.080 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 30/31 453,13 53.839 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70/72 452,68 7.914 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Felsefe (İngilizce) EA 55/57 451,46 8.229 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 447,42 58.869 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 443,46 62.392 Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40/41 422,65 82.159

Bu tabloda yer alan puanlar ve sıralamalar, adayların tercihlerini yaparken ve üniversiteye yerleşme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, belirtilmeyen bölümler geçen sene tercih edilmemiş veya kontenjanı dolmamış olabilir. Öğrencilerin tercihlerini yaparken, güncel verilere ve resmi kaynaklara başvurmaları önemlidir.

Boğaziçi Üniversitesi, öğrencilere sağladığı akademik olanakların yanı sıra sosyal etkinlikler, kulüpler ve öğrenci topluluklarıyla da zengin bir üniversite deneyimi sunmaktadır. Üniversitenin resmi web sitesi üzerinden daha detaylı bilgilere ve güncel taban puanlarına ulaşabilirsiniz.

Geleceğinizi şekillendirecek önemli bir karar olan üniversite tercihleri konusunda güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları takip etmek önemlidir. ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan en son puanlar ve sıralamalar, adaylara rehberlik etmek ve doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır.