Boğaziçi Üniversitesi, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Teknosfest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne yosun biyorafinerisinden insansız hava aracı çalışmalarına, fizik deneylerinden siber güvenliğe, bilimsel araştırma projeleri ve bilimi sevdirmeyi amaçlayan deneyleri ile katılıyor.

İlki 2018 yılında gerçekleşen ve Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Teknofest’in ilk gününden bu yana paydaşı olan Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Havalimanı’nda yapılacak etkinlikte katılımcıları standına bekliyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin Teknofest alanında sunacağı proje ve deneyler şöyle:

Yosundan Gıda, İlaç, Gübre, Biyoyakıt üretimi: Biyoekonomi Odaklı Gelişim İçin Entegre Biyorafineri

Günümüzün daralan biyolojik dünya hayatına önemli bir alternatif olan yosunlar, Boğaziçi Üniversitesi’nde kurulan Entegre Biyorafineri ile, üretim ya da arz sorunu yaşanan birçok ürüne alternatif öneriler sunuyor. Ünversitede oluşturulan yosun üretim reaktörlerinden elde edilen mikro ve makro algler, fosil kaynaklara bağlı olmadan yosun tabanlı doğal kaynaklardan enerji elde edilmesini sağlıyor.

Proje kapsamında yosun biyokütlesinden sürdürülebilir bir şekilde ileri düzey biyoyakıtlar (biyo-jet yakıtı, biyodizel, biyohidrojen, biyometan, biyoetanol) elde edilmesi yönünde çalışmalarda sona yaklaşıldı. THY ile ortak geliştirilen proje ile çok yakında uçuş denemeleri başlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında yapılan bir diğer çalışma ise yosundan gıda ve ilaç üretimine odaklanıyor. Tamamen yerli üretim olan, yüksek kalitede fonksiyonel gıda ürünleri üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürütülen proje kapsamında; gıda takviyesi olarak kullanılan spirulina, Omega-3 yağ asitleri, astakzantin, beta karoten ve fikosiyanin elde ediliyor. Aynı şekilde ilaç sektöründe kullanılmak üzere biyoaktif madde taraması ve aday moleküllerin karakterizasyonu çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Teknofest’te yosun çalışmaları kapsamında tanıtılacak diğer alanlar ise yosundan tarım sektörü için geliştirilen gübre ve hayvan yemi ile şehirler için yosunla su arıtma projeleri olacaktır.

Fizik Bölümü Açık Laboratuvarı

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü, Teknofest’e katılacak bilim meraklısı gençlere yönelik sunacağı eğlenceli deneylerle temel fizik kanunları hakkında bilgi verecek. Bu çerçevede Rubens alev tüpü deneyi ile ses dalgalarının görünürlüğü, basınçlı hava deneyi ile obje uçurma deneyi ile hava basıncı ve momentum kavramları, varil bükme deneyi ile atmosfer basıncının gücü, alev girdabı deneyi ile ısı-hava ilişkisi ve denizde ve karada gidebilen araç olan hoverkraft ile de sürtünme gücü hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

Deprem Çalışmaları

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Teknofest’e günümüzün en önemli konularından biri olan depremle ilgili çalışmalarıyla katılıyor.

Zeminden kaynaklı deprem zararlarının önceden tespit edilmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi tarafından geliştirilen, zeminin niteliğini tespit etmeye yönelik Mobil Sismik Sarsıcı, üzerine yerleştiği kamyondan zemine uygulanan güçle yaptığı analizlerle; zemin yüzeyindeki deprem özelliklerinin doğru olarak tahmin edilmesi, deprem bölgelerinde var olan yapıların hasar görebilirliğinin hesaplanması, güçlendirme yöntemlerine karar verilmesi ve yeni yapıların tasarlanmasında önemli katkılar sağlıyor.

Rasathane ayrıca mobil sarsma otobüsü ile afete hazırlık eğitimini de Teknofest’te katılımcıların deneyimine açıyor.

Siber Güvenlik

Boğaziçi Üniversitesi standında, yapılan çalışmalar hakında bilgi verilecek bir diğer konu ise siber güvelik çalışmaları olacak. Günümüzün en önemli disiplinler arası konusu haline gelen siber güvenlik hem teknik hem de sosyal bilimlere dokunan yönüyle ele alınacak.

İnsansız Hava Aracı

Uçan robotlar için radar destekli veri toplama ve haritalama projesinin de sunulacağı Teknofest Boğaziçi Üniversitesi, alanında özel tasarlanıp üretilmiş insansız hava aracı ile zorlu koşullarda tarama, kimliklendirme ve haritalandırma işlevleri gerçekleştiriyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi