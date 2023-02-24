Boeing, bu yıl boyunca ABD’de yürüteceği ticari operasyonlarını desteklemek üzere, dünyanın önde gelen sürdürülebilir uçak yakıtı üreticisi Neste tarafından üretilen 5,6 milyon galon (21,2 milyon litre) harmanlanmış sürdürülebilir uçak yakıtı satın alma anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşma ile şirketin sürdürülebilir uçak yakıtı alımı bir önceki yıla göre iki katın üzerinde artış gösterecek.

Boeing Çevresel Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Sheila Remes, “Karbon ayak izimizi azaltma ve sürdürülebilir uçak yakıtı endüstrisini harekete geçirme konusundaki kararlılığımızı gösteriyoruz. Bu yılki sürdürülebilir uçak yakıtı alımı, Boeing’in geçen yılın üretim, teslimat, ecoDemonstrator ve Dreamlifter uçuşlarındaki jet yakıtı ihtiyacının yüzde 25’ine denk geliyor. Bu miktarı önümüzdeki yıllarda artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bu anlaşmalar, yemeklik yağ ve hayvansal yağ atıkları gibi yüzde 100 yenilenebilir atık ve hammadde kalıntılarından üretilen Neste MY Sustainable Aviation FuelTM tedarikini kapsıyor. Katı sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayan bu ürünün geleneksek uçak yakıtıyla 30/70 oranında karıştırılmasıyla harmanlanmış sürdürülebilir uçak yakıtı elde ediliyor.

Boeing ecoDemonstrator uçuş test programı ile şirketin Washington ve Güney Carolina eyaletlerindeki ticari tesislerde kullanılmak üzere, EPIC Fuels ve Signature Aviation şirketleri 2,3 milyon galon, Avfuel şirketi ise 300 bin galon harmanlanmış sürdürülebilir uçak yakıtı tedarik edecek. Boeing, ayrıca, ticari uçak teslimatlarında, Dreamlifter ve idari uçuşlarda emisyon azaltma kredisi elde etmek amacıyla, yine EPIC Fuels and Signature Aviaion şirketlerinden 3 milyon galon harmanlanmış sürdürülebilir uçak yakıtı alıyor. Bu kapsamda, “book and claim” adı verilen sürdürülebilirlik sertifikalarıyla dengeleme süreciyle, şirketin yakıt tedarikinin dışında kalan yakıt doldurma sistemlerinde petrol yakıtı yerine sürdürülebilir uçak yakıtlarının kullanımı sağlanıyor.

Boeing, iki yıl önce, ticari uçaklarını 2030 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir uçak yakıtlarıyla sertifikalı uçuşlar yapabilecek şekilde teslim edeceğini taahhüt etti. Yaşam döngüsü karbon emisyonunu yüzde 80’e kadar azaltan ve bu oranı gelecekte yüzde 100’e çıkarma potansiyeline sahip sürdürülebilir uçak yakıtlarının, havacılığın önümüzdeki 20-30 yıl içinde karbonsuzlaşmasına yönelik en önemli çözümü sunduğu yaygın kabul görüyor. Çeşitli hammaddelerden üretilebilen ve ticari kullanım onayına sahip sürdürülebilir uçak yakıtları; uçak, motor ve yakıt doldurma altyapısında değişikliğe gerek duyulmaksızın geleneksel uçak yakıtıyla yüzde 50 orana kadar karıştırılabiliyor.

Boeing’in sürdürülebilir uçak yakıtları etkin hale getirmeye yönelik faaliyetlerindeki önemli aşamalar aşağıdaki gibidir:

Boeing, 2023 yılının Şubat ayında, sürdürülebilir uçak yakıtlarının uyumluluk testlerini yapmaya imkan tanıyan uçak referans akışkanlarını geliştirdiğini duyurarak, yüzde 100 bu yakıtlarla çalışabilen uçaklar üretme taahhüdünü yerine getirme yolunda önemli bir test aşamasını geride bıraktı.

Boeing, karbon emisyonunu azaltmaya yönelik kararlılığının göstergesi olarak ve daha temiz yakıtların kullanımını teşvik etmek amacıyla, 2019 yılında, müşterilerine ticari teslimat uçuşlarının sürdürülebilir uçak yakıtlarıyla yapılması seçeneğini sunmaya başladı.

Boeing ecoDemonstrator programı, FedE işbirliği ile sektörün ticari uçakla ilk test uçuşunu iki motoru da yüzde 100 sürdürülebilir uçak yakıtı ile çalışan 777 kargo uçağı ile 2018 yılında gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir uçak yakıtlarıyla test uçuşlarına 2008 yılında başlayan Boeing, 2011 yılında bu yakıtların ticari kullanım onayı almasına ve 2012 yılında uçak teslimat uçuşlarını bu yakıtlarla yapılmasına olanak sağladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi