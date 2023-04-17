Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonunda 16 Nisan Pazar günü Mausolos Sergi Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Koray Kemiksiz, Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan, ilçe daire amirleri, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ile Bodrum sualtı dünyasının ilgilileri ve süngerciler katıldı.

Gerçekleşen tanıtım toplantısında açılış konuşmaları sonrasında sualtı film gösterimi gerçekleşirken Bodrum’un farklı kıyılarında kayda alınan görüntüler büyük beğeni topladı. Sualtı Film Gösteriminin Türkçe yanı sıra İngilizce ve Rusça seslendirmesi de yapıldı. Bodrum’un sualtı dünyasının biyoçeşitliliğiyle göz dolduran görüntüler, birçok deniz canlısının da tanınmasını sağladı.

Açılış konuşmasını yapan Tahsin Ceylan, Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın “Deniz Gurbetçileri” kitabından iki farklı hikâyeyi katılımcılarla paylaşırken Bodrum’un sualtındaki biyolojik çeşitliliklerden bahsetti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar yaptığı konuşmada Bodrum Belediyesi’nin Bodrum ile ilgili yaptığı kültürel yayınlarına değinirken belediye yayınlarını okuyarak ve bahsi geçen yerleri gezerek Bodrum’u daha iyi öğrendiğini belirtti. Belediyenin kültür yayınlarında emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Bayar, sualtı dünyasına şahitlik etmeyi sağlayan kaynak ile ilgili görüşlerini bildirirken, “Bu kaynak, bizden sonrakiler için çok önemli bir kaynak olacak. Bodrum’un turizmine de önemli katkılar sunacak.” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ise, “Bodrum; kültürü, tarihi, doğası ve denizi ile önemli bir turizm destinasyonudur. Doğal güzelliklerimiz, tarihsel geçmişimiz, mavi bayraklı plajlarımız, limanlarımız ve koylarımızla turizmin lokomotifi konumundayız. Bunun yanı sıra bu zenginliklere bir de sualtı zenginliklerini ekleyerek turizmimizi çeşitlendiriyoruz. Bodrum Belediyesi olarak doğal, kültürel ve tarihi mirasımızı gelecek kuşaklara taşımakta son derece kararlıyız. Bu çalışmada emeği geçen herkesi kutluyorum. Bodrum Belediyesi olarak Bodrum'un yararına olacak her türlü faaliyetin içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tahsin Ceylan’ın imza töreni ile Bodrum’un Derin Mavisi kitabının dağıtımı gerçekleşti.

“Bodrum’un Derin Mavisi” eseri Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından yaklaşık 6 aylık sürede hazırlandı. Bilimsel danışmanlığını Dr. M. Baki Yokeş’in yaptığı Bodrum’un Derin Mavisi kitabının hazırlığı aşamasında sualtı çekimlerine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tahsin Ceylan, Mehtap Akbaş Çiftci, Ahmet Yaşar, Mehmet Baş ve Tolgahan Bulut katıldı.

Bodrum Yarımadası’nın sualtı yaşamını tespit etmek, kayıt altına almak amacıyla çok sayıda dalış gerçekleştirilirken eserde yer alan fotoğraflar yarımadanın farklı kıyılarında kayda alındı. Uzun soluklu ve titiz bir çalışmanın ürünü olan eserle Bodrum Yarımadası’ndaki biyolojik çeşitliliğin korunması, tanınması ve şehrin deniz kültürüne katkı sağlaması amaçlandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ