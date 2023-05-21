Spor Toto 1. Lig'in son haftasında 2 play-off takımı Bodrumspor, Göztepe ile karşılaşacağı mücadeleyi canlı izlemek isteyen taraftarlar Bodrumspor Göztepe canlı izle TRT Spor Şifresiz Bein Sports 5 kaçak maç yayını olmadan hd kalitesinde Bodrumspor Göztepe maçını TRT Spor'dan izleyebilirsiniz. trtspor.com.tr maç linki hyaberimizin sonunda bulunmaktadır. Peki Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaç, hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor, Göztepe ile karşılaşacak. Ev sahibi son 5 iç saha maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi ise son 5 deplasman maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlikle namağlup kaldı.

Bodrumspor 61 puanla 5. sırada, Göztepe ise 59 puanla 6. sırada yer alıyor. Play-off öncesi son kez karşı karşıya gelecek iki takım, sahadan çıkan her sonuçla play-off'a kalabilecek.

Mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek. Hakeme Murat Ergin Gözütok ve Deniz Turgut yardımcı olacak.

Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrumspor - Göztepe maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beINSPORTS 5 ve TRT SPOR Konferans yayını olarak bu kanallar üzerinden naklen yayımlanacak.

Bodrumspor 1-1 Göztepe maçı canlı anlatım ve maç skoru kaç kaç?