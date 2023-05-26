Bodrumspor Göztepe canlı izle! Bodrumspor Göztepe şifresiz nasıl izlenir? Bodrumspor Göztepe TRTSPOR izle... Spor Toto 1. Lig'de 4. sırada bitiren Bodrumspor Playoff'larda ligi 7. sırada bitiren Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Üst lige çıkmak isteyen iki takım kozlarını paylaşıyor. Milyonlarca futbolsever ise Bodrumspor Göztepe maçını şifresiz nasıl izlerim diye aratmaya başladı. Bodrumspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bodrumspor Göztepe youtube'de yayınlanacak mı? Bodrumspor Göztepe TRTSPOR izle. Bodrumspor Göztepe hakkında tüm detaylar yenigün gazetesi olarak sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

BODRUMSPOR-GÖZTEPE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1 Lig'i maçında Bodrumspor ile Göztepe 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maç TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

BODRUMSPOR GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

BODRUMSPOR: Sousa, Imeri, Süleyman, Ali, Cenk, Erkan, Mohammed, Samet, Umar, Kenan, Gökdeniz

GÖZTEPE: Arda, Tarık, Arslanagic, Atınç, Emir, İsmail, Yalçın, Mamah, Palmer, Kvasina, Yasin

KAZANAN SAKARYASPOR EYÜPSPOR GALİBİYLE KOZLARINI PAYLAŞACAK

Karşılaşmayı kazanacak takım Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.

LİGDEKİ SON MAÇLARI

Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibine 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ikinci yarısında konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

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