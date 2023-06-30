Sahnelerin sevilen çifti Safiye Soyman Faik Öztürk önceki akşam Bodrum Azka Otel de sahne aldı.

Safiye'yi Beş Kişi Zor Giydiriyoruz.

Sahneye ilk olarak Faik Öztürk çıktı. Öztürk söylediği türkülerle konuklarına muhteşem bir gece yaşatırken bir misafirin Safiye Hanım yok mu sorusuna " Safiye Hanım içeride giyiniyor biz içeride Safiye'yi beş kişi zor giydiriyoruz, korsesiydi, kemeriydi derken vallahi zor giydiriyoruz ben kaçtım geldim." deyince alkışlarla beraber kahkahalarda yükseldi.

Kaza Geliyorum Demez.

Konserine devam eden Öztürk yaklaşık bir saat sahnede kalarak konuklarına adeta bir türkü gecesi yaşattı. Sahnesini bitirirken " Safiye Hanım gelmiş, bekleyin kaza geliyorum demez diyerek Soyman'ı yine kendisi anons ederek sahneye davet etti. Sanat müziğinin güçlü sesi Safiye Soyman programına sanat müziğinin seçkin eserleri ile başlarken, kendisini izlemeye gelen usta şair Ahmet Selçuk İlkan'ı sahneye davet ederek birlikte '' Seni ben ellerin olsun diyemi sevdim''şarkısını söylediler. Usta şairden hemen sonra yılların eskitemediği seslerden Serpil Benay'ı da sahneye alan Soyman'ın isteği üzerine Benay, Sezen Aksu'nun '' Vazgeçtim'' şarkısını söyledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Soyman konuklarına sanat müziğinin eşsiz eserleriyle muhteşem bir bayram gecesi yaşattı. İkiliyi dinlemeye gelenler arasında Kadriye Olgar, Sibel Vatandost, Ahmet Selçuk İlkan gibi ünlü isimler vardı.