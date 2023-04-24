Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen sempozyum 3 gün boyunca devam edecek.

Sempozyumun ilk gününe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Aristoteles Felsefe Derneği Başkanı Hatice Nur Erkızan, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Muğla’nın Oinoanda Antik Kenti, tarihsel bakımdan geçmişten günümüze taşıdığı ve halen süren oldukça zengin felsefesi; kültürel, tarihsel ve bilimsel birikimi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması yönünden oldukça önemli olan sempozyum, insanın hem kendini hem de içinde yaşadığı toplumu yeşertebilmesine vesile olması amacıyla gerçekleştirildi.

Sempozyumda konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşadığımız bu coğrafyanın tarih boyunca felsefeden bilime, sanata birçok önemli insana ev sahipliği yapmış olduğunu dolayısıyla Bodrum’da felsefe ile ilgili bir çalışma yapılmasını çok istediğini ifade ederken bu yüzden düzenlenen bu felsefe sempozyumunun kendisini çok memnun ettiğini belirtti.

Aristoteles Felsefe Derneği tarafından düzenlenen ve önümüzdeki 3 gün boyunca sürecek olan sempozyuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Tansu Açık, Prof. Dr. Oktay Taftalı, Dr. Cengiz Çevik, Dr. Nilüfer Akçay, Dr. Kağan Kahveci, Hüseyin Köktürk, Alihan Şahin, Doç. Dr. Aylin Çankaya, Hasan Gençcan katıldı.

Muğla'nın İncealiler Köyünde bulunan Oinoanda Antik Kenti felsefe tarihi açısından çok büyük bir öneme sahip. Muğlalı Diogenes tarafından kent meydanına dikilen 80 metre genişliğinde ve 3,5 metre yüksekliğindeki taş yazıtın felsefe tarihinde bir benzeri bulunmuyor.

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