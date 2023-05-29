Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması kapsamında 2022 yılının kasım ayında Karaova Kemer Mahallesi dikimini gerçekleştirdiği enginarların hasadına başladı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması kapsamında 2022 yılının kasım ayında Karaova Kemer Mahallesi dikimini gerçekleştirdiği enginarların hasadına başladı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, belediye mülkiyetinde 11 dekarlık alanda bulunan ve çok yıllık bir bitki olan Bayrampaşa enginarının besin değerinin yüksek olduğunu ve lezzetli bir tür olduğunu ifade etti. Yaprakları kesilip içindeki yumuşak çanak kısım çıkarılarak tüketilen bu türün ilk hasadının yapılmasına rağmen kullanılan bilimsel teknikler sayesinde oldukça verimli olduğu ve yaklaşık olarak 1 tonluk ürün elde edileceği belirtildi.

Başkan Ahmet Aras’ın Tarımsal Kalkınma Hamlesi Projesi kapsamında çalışmalarına kararlılıkla devam eden ekipler, önümüzdeki günlerde belediye mülkiyetinde bulunan lavanta ve karakılçık buğdayının da hasadını gerçekleştirecek.

Belediye ekipleri, toprak analizleri yaparak bölgeye uygun tarım ürünlerinin yetiştirilip vatandaşlara yeni tarımsal ürünlerin ekimi ve dikimi konusunda yol göstermeyi hedefliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ