Özgür Aras’ın yeni kulübü, Bodrum-Yalıkavak’taki ENVY Night Life, 7 Haziran’da kapılarını açıyor. Bodrum’un uzun yıllardır görmediği tarzda görkemli bir şovla gerçekleşecek açılış partisi yıllarca unutulmayacak gibi görünüyor.

Özgür Aras ara verdiği gece hayatına geri döndü. Aras’ın Bodrum-Yalıkavak’taki yeni kulübü ENVY Night Life ile 7 Haziran Çarşamba gecesi kapılarını açıyor. Yazları dünyanın crème de la crème tabakasının yani en zengin insanlarının uğrak yeri olan Bodrum-Yalıkavak’taki ENVY Night Life, görkemli bir şov ve dev bir partiyle sezona merhaba diyor.

ENVY Night Life’ın açılış heyecanı şimdiden sadece Bodrum’u değil İstanbul’u da sardı. Gece hayatının tanınmış figürleri, magazin dünyasının ünlü isimleri ve cemiyetin renkli simaları rotalarını 7 Haziran’da Bodrum’a çevirdi. Bodrum’un son yıllarda tekdüzeleşen ve birbirine benzeyen mekanlarla heyecanını kaybeden gece hayatı ve eğlencesi, Özgür Aras’ın tecrübesiyle getireceği yepyeni bir solukla bu yaz eski günlerine dönecek.

ENVY Night Life diskotek kültürünü geri getirecek! Batıktan Tanrıkulu, Monnarsh, Zoey Hasselbank gibi birbirinden ünlü yerli ve yabancı DJ’lerin set başında olacağı, farklı konseptler ve partilerle herkesi dans ettirecek. Uzun zamandır provalarını sürdüren, dünyanın dört bir yanından dansçıların bulunduğu uluslararası şov ekibi, 7 Haziran’daki açılıştan itibaren partilerde farklı konseptlerle konukların karşısına çıkacak.

Işık, lazer ve dans şovlarıyla, yaz boyunca ENVY Night Life yerli- yabancı ünlü müdavimler, dünya standartlarındaki partiler, ev sahipliğini yaptığı seçkin davetler, sıra dışı sürpriz şovlar, heyecan verici, dinamik bir atmosferle bu sezon Bodrum gece hayatının merkez üssü olarak yaza damgasını vuracak.

BEYAZ GECE

“Beyaz Gece” 27 yıldır Bodrum Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen, Bodrum’un en büyük sivil toplum projesi. Beyaz Gece’den elde edilen gelir özel gereksinimli bireylerin ve onların ailelerinin eğitim ve rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bu yıl 13 Haziran Salı gecesi ENVY Night Life‘da gerçekleşecek Beyaz Gece’ye cemiyet, sanat, siyaset ve ekonomi alanlarında ülke çapında ünlü isimler katılacak.