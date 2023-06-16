Bodrum Ücretsiz Plaj Yerleri 2023 Bodrum, ülkemizin en gözde tatil beldelerinden biri olup, muhteşem plajlarıyla ün salmıştır. İnce kumlu plajları, turkuaz renkteki berrak denizi ve güneşlenmek için ideal bir ortamı tatilcilerle buluşturur. Ayrıca, plajlarda su sporları da oldukça popülerdir ve yelken, sörf, dalış gibi aktiviteler yapmak isteyenlere geniş imkanlar sunar. Peki, Bodrum'daki ücretsiz plaj yerlerini biliyor musunuz? Biz sizin için Bodrum'da ücretsiz (halk) plajlarını derledik. İşte detaylar!

Mazı Köyü Sahili, Bodrum'un kalabalık ve hareketli turistik bölgelerinden uzakta konumlanmıştır. Bu sebeple, şehrin gürültüsünden ve karmaşasından uzaklaşmak isteyen tatilciler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Köye adım attığınız anda, sizi yemyeşil ormanlar ve masmavi deniz karşılar. Sırtınızı ormana yaslayıp denizin sesini dinlerken, güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Mazı Köyü Sahili, doğal yapısı ve taşlık sahil yapısıyla dikkat çekiyor. Deniz ayakkabısı kullanmanızı öneririz, çünkü deniz tabanı kayalık olabilir. Ancak bu küçük zorluk, denizin temizliği ve berraklığıyla ödüllendirilir. Rüzgar almayan bir konumda bulunan sahil, genellikle sakin ve dalgasız bir deneyim sunar.

Köyün sahilinin yanı sıra, Mazı Köyü Sahili'ni ikiye ayıran kaya çıkıntısı, iki ayrı koya sahiptir. Bu koylarda denize girebilir ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Plajda herhangi bir tesis bulunmamaktadır, ancak köye yakın mesafede marketler ve bakkallar yer almaktadır. İhtiyaçlarınızı buradan karşılayabilirsiniz.

Mazı Köyü Sahili'ne ulaşım, Bodrum merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Gökova Körfezi üzerinden sağlanır. Buraya ulaştıktan sonra tabelaları takip ederek Mazı Köyü'ne kolayca ulaşabilirsiniz. Günübirlik ziyaretçiler için plajda konaklama imkanı bulunmamaktadır.

Mazı Köyü Sahili, doğayla iç içe bir tatil deneyimi arayanların gözdesi haline gelmiştir. Burada, sakinlik, doğal güzellikler ve masmavi denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Mazı Köyü Sahili, Bodrum'un gizli ve el değmemiş güzelliklerinden biri olarak keşfedilmeyi bekliyor.

Yalıkavak Halk Plajı

Yalıkavak Halk Plajı, Yalıkavak merkezde yer alır ve kolay ulaşımı sayesinde hem yerel halkın hem de tatilcilerin uğrak noktalarından biridir. Geniş ve uzun kumsalı ile güneşlenmek ve denize girmek için ideal bir yerdir. Plaj, temizliği ve berrak denizi ile bilinir. Ayrıca denizin hemen derinleşmemesi, çocuklar ve yüzme bilmeyenler için de uygun bir seçenektir.

Yalıkavak Halk Plajı'nda denize girme imkanının yanı sıra, çevresinde birçok restoran, kafe ve bar bulunur. Bu nedenle, deniz ve güneşin keyfini çıkarırken aynı zamanda lezzetli bir yemek yiyebilir veya serinletici bir içecek alabilirsiniz.

Plajın hemen yanında bulunan Yalıkavak Marina, lüks yatları ve çeşitli alışveriş seçenekleri ile ünlüdür. Bu nedenle, Yalıkavak Halk Plajı'ndan sonra marina alanını da ziyaret edebilir, alışveriş yapabilir veya lüks restoranlarda yemek yiyebilirsiniz.

Yalıkavak'a ulaşım genellikle Bodrum merkezden kalkan minibüsler ile sağlanır. Yalıkavak Halk Plajı, merkeze çok yakın olduğu için ulaşımı oldukça kolaydır. Yalıkavak'a özel aracınızla gelirseniz, plaja yakın alanlarda otopark seçenekleri bulabilirsiniz.

Giriş Ücreti: Yok

Ulaşım: Havalimanına 45 kilometre merkeze ise 1 kilometre uzaklıktadır. Özel araç yanı sıra toplu taşıma ile de ulaşım mevcuttur.

Araç ile gelmek isteyenler Yalıkavak istikametine doğru devam ederek yaklaşık 5 dakikalık yolculuk ile ulaşım sağlayabilirler.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler ise Bodrum merkezden geçen Yalıkavak minibüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilirler. Minibüs ücreti ise kişi başı 20 lira.

Dilerseniz 10-15 dakikalık bir yürüyüş sonrası da plaja ulaşabilirsiniz.

Karaincir Plajı

Karaincir Plajı, Bodrum'a 19 kilometre uzaklıkta bulunur ve sığ, kumlu denizi ile dikkat çeker. Plajın ismi, bölgede bolca bulunan ve yerel halkın "karaincir" adını verdiği incir ağaçlarından gelir.

Denizi hızlıca derinleşmediği için çocuklar ve yüzme bilmeyen yetişkinler için ideal olan Karaincir Plajı, aynı zamanda dalga tutkunları için de bir cennet. Rüzgarın etkisi ile oluşan dalgalar, su sporları için uygun bir ortam sağlar.

Plaj, çevresinde bulunan otel, restoran ve kafelerle doludur, bu da misafirlere gün boyu rahat bir konaklama sağlar. Özellikle taze deniz ürünleri ile ünlü restoranlar, lezzetli bir öğle yemeği veya akşam yemeği için mükemmel bir seçenektir.

Karaincir Plajı'na giriş genellikle ücretsiz olup, plajda şezlong ve şemsiye kiralamak için küçük bir ücret ödenir. Plaj, genellikle kalabalık olmayıp, yaz aylarında daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğrar.

Akyarlar'a Bodrum merkezinden kalkan minibüslerle kolayca ulaşılabilir. Karaincir Plajı, belde merkezine çok yakın olduğu için ulaşımı oldukça rahattır. Eğer özel aracınızla gelirseniz, plajın yakınında park yerleri bulabilirsiniz

Giriş Ücreti: Yok

Ulaşım: Havalimanına 45 kilometre merkeze ise 1 kilometre uzaklıktadır. Özel araç yanı sıra toplu taşıma ile de ulaşım mevcuttur.

Araç ile gelmek isteyenler Yalıkavak istikametine doğru devam ederek yaklaşık 5 dakikalık yolculuk ile ulaşım sağlayabilirler.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler ise Bodrum merkezden geçen Yalıkavak minibüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilirler. Minibüs ücreti ise kişi başı 20 lira.

Dilerseniz 10-15 dakikalık bir yürüyüş sonrası da plaja ulaşabilirsiniz.

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Torba Sahili

Torba, Bodrum'a sadece 6 km uzaklıkta yer alan küçük ve şirin bir belde. Eski bir balıkçı köyü olan Torba, Bodrum'un kalabalığından kaçmak isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. Beldede modern turistik tesisler ve oteller bulunmakla birlikte, yerel halkın yaşam tarzını ve geleneklerini hala hissedebilirsiniz.

Torba Sahili, berrak ve sakin denizi ile bilinir. Deniz genellikle dalgasızdır, bu nedenle özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyenler için ideal bir seçenektir. Sahilin etrafında birçok restoran ve kafe bulunur, böylece misafirler denize girdikten sonra bir şeyler yemek veya içmek için uzağa gitmek zorunda kalmazlar.

Giriş Ücreti: Yok

Ulaşım: Bodrum merkez ile havaalanı istikameti üzerinde kalan bölgeye aracınız ile rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler de Bodrum merkezden minibüsleri binerek buraya ulaşabilirler.

Torba Sahili'nde genellikle ücretsiz plajlar bulunur, ancak şezlong ve şemsiye hizmeti için küçük bir ücret ödenmesi gerekebilir. Ayrıca beldede bazı özel plajlar ve beach clublar da bulunmaktadır.

Sahile ulaşım oldukça kolaydır. Bodrum merkezinden düzenli olarak minibüs seferleri bulunmaktadır ve yolculuk genellikle 15-20 dakika sürer. Eğer özel araçla gelirseniz, sahilin etrafında park yerleri bulabilirsiniz.

Bodrum'un hareketli gece hayatından ve kalabalığından uzaklaşıp, huzurlu ve sakin bir tatil geçirmek isteyenler için Torba Sahili mükemmel bir seçenektir. Berrak denizi, geniş kumlu plajı ve doğal güzellikleri ile Torba, ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunar.

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Gümüşlük Halk Plajı

Ege Bölgesi'nin incisi olan Bodrum Yarımadası, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Yarımadanın batı kıyısında yer alan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Gümüşlük Halk Plajı ise Bodrum'un gizli cennetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Gümüşlük Halk Plajı, hem yerli hem de yabancı turistlerin favori destinasyonlarından biri. Bakir doğası, kristal berraklığında suyu ve altın sarısı kumuyla kendine hayran bırakıyor. Aynı zamanda denizin tadını çıkarırken, muhteşem gün batımı manzarası ile huzur bulabileceğiniz bir mekan.

Plaj, halka açık olmasının yanı sıra, temiz ve düzenli bir hizmet sunuyor. Gün boyu güneşlenebileceğiniz şezlongları, serinlemek için kafe ve restoranları mevcut. Ayrıca plajın çevresindeki doğal güzellikler, yürüyüş ve doğa sporları için de ideal bir alan.

Gümüşlük Halk Plajı, antik Karya kenti Myndos'un kalıntılarının bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Bu nedenle buraya gelen ziyaretçiler hem bir plaj tatili yaşayabilir, hem de bu tarihi kalıntıları keşfedebilirler.

Bodrum'un bu gizli cennetinde tatil yapmayı düşünüyorsanız, Gümüşlük Halk Plajı'nı listenize mutlaka eklemelisiniz. Kendine özgü atmosferi ve doğal güzelliği ile Gümüşlük Halk Plajı, unutulmaz bir tatil deneyimi sunuyor

Giriş Ücreti: Yok

Ulaşım: Araç ile gelmek isteyenler öncelikle Bodrum merkezden Gümüşlük’e gelmeliler. Buraya geldikten sonra tabelaları kullanarak plaja kolayca ulaşabilirler.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler Bodrum merkezden kalkan şehir içi minibüslerini kullanarak yaklaşık 30-35 dakikalık yolculuk sonrası buraya ulaşabilirler.

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Bitez Plajı

Bodrum'un popüler destinasyonlarından biri olan Bitez, canlı atmosferi, berrak denizi ve altın rengi kumuyla tatilcilerin vazgeçilmezi. Bitez Plajı, Ege'nin muhteşem manzarasına karşı güneşlenmek ve denizin keyfini çıkarmak isteyenler için ideal bir durak.

Bitez Plajı, sığ ve serin sularıyla özellikle aileler ve çocuklar için uygun bir seçenek. Dalgaların genellikle sakin olduğu plaj, ayrıca su sporları severler için de çeşitli aktiviteler sunuyor. Yelken, sörf ve kano gibi sporları deneyebilir veya plajın sunduğu rahatlıkla güneşin ve denizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Plajda, ihtiyaçlarınıza yönelik bir dizi hizmet bulunuyor. Güneş şemsiyeleri ve şezlonglar, güneşin tadını çıkarmak isteyenler için mevcut. Ayrıca, çevredeki birçok restoran ve kafe, lezzetli yemekler ve serinletici içecekler sunuyor.

Bitez Plajı, Bodrum'un hareketli merkezine oldukça yakın olmasına rağmen, daha sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip. Bu nedenle, yoğunluğu biraz olsun azaltmak ve doğanın tadını çıkarırken denize girmek isteyenler için mükemmel bir seçenek.

Bitez Plajı'ndaki manzara, özellikle gün batımında nefes kesici. Günün sonunda, Ege'nin eşsiz güzelliklerine karşı bir içki yudumlayarak tatilinizi taçlandırabilirsiniz.

Bitez Plajı'nın benzersiz doğası ve rahat atmosferi, tatilinizi unutulmaz kılmak için mükemmel bir ortam sunuyor. Bodrum'u ziyaret eden herkesin listesinde olması gereken bir durak

Giriş Ücreti: Yok ( Bazı işletmeler müşteri çekebilmek için Şezlong ve Şemsiye ücreti dahi almıyorlar.)

Ulaşım: Araç ile gelmek isteyenler Bodrum merkezden Bitez tabelalarını takip ederek kolaylıkla plaja ulaşabilirler.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenlerden Bodrum merkezden kalkan Bitez minibüslerine binerek yaklaşık 10 dakikalık yolculuk sonrası buraya ulaşabilirler. Minibüs ücreti ise kişi başı 5 lira.

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Aspat Koyu

Bodrum'un sakin ve huzurlu kaçış noktalarından biri olan Aspat Koyu, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Akyarlar beldesinde bulunan bu küçük koy, masmavi denizi ve çam ormanlarıyla çevrili doğasıyla bilinir.

Aspat Koyu, daha az kalabalık ve daha doğal bir deniz deneyimi arayanlar için ideal bir destinasyon. Koyda yüzmenin yanı sıra, çevredeki doğal güzellikleri keşfedebilir ve huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz. Kristal berraklığında suyu, kumu ve huzur veren atmosferi ile Aspat Koyu, Bodrum'daki en güzel yerlerden biri olarak kabul edilir.

Koyun hemen yanında, tarih severler için ilginç bir nokta olan Aspat Tepesi bulunuyor. Bu tepe, antik çağda önemli bir kıyı yerleşimi olan Aspat Kalesi'ne ev sahipliği yapıyor. Buradan, Ege'nin muhteşem manzarasını izleyebilir ve antik kalıntıları keşfedebilirsiniz.

Aspat Koyu'nda bir dizi hizmet sunulmaktadır. Güneş şemsiyeleri ve şezlonglar kiralayabilir, çevredeki restoranlarda lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz. Ancak koy, doğası ve sessizliği ile öne çıkan bir yer olduğu için, genellikle lüks hizmetlerden ziyade, doğa ve huzur arayan tatilciler tarafından tercih edilir.

Bodrum'un bu saklı cennetinde, gürültüden uzakta, huzurlu ve rahatlatıcı bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Aspat Koyu, doğayı, denizi ve tarihi bir arada yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek

Giriş Ücreti: 150-200 TL ( Şezlong ve Şemsiye dahil)

Ulaşım: Araç ile gelmek isteyenler Bodrum – Karaincir güzergâhını kullanarak kolayca ulaşım sağlayabilirler.

Toplu taşıma ile gelmek isteyenler ise Bodrum otogardan kalkan minibüsleri kullanarak buraya ulaşabilirler.

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Bardakçı Koyu

Bodrum'un gözde mekanlarından biri olan Bardakçı Koyu, berrak denizi ve doğal güzelliği ile biliniyor. Bodrum merkezine sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan bu koy, özellikle huzur ve dinginlik arayanlar için ideal bir kaçış noktasıdır.

Bardakçı Koyu, küçük olmasına rağmen sunduğu eşsiz deniz manzarasıyla tatilcileri kendine çekiyor. Koyun denizi, kristal berraklığından dolayı yüzme ve dalış için mükemmel bir yer. Ayrıca koy, denizin hemen yanında yer alan yeşil alanları ve çiçekli bahçeleri ile görsel bir şölen sunuyor.

Bardakçı Koyu'nun bir diğer dikkat çekici özelliği ise, kolay erişilebilir olması. Koy, hem karadan hem de denizden ulaşılabilir bir konumda bulunuyor. Yürüyerek, araba ile ya da Bodrum'un ünlü "deniz taksileri" ile koya ulaşabilirsiniz.

Koyda ayrıca konaklama seçenekleri de mevcut. Özellikle denize sıfır oteller, tatilcilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Bardakçı Koyu'nda günün her saatinde denize girebilir, güneşin batışını izleyebilir ve gece denizin sakinliğine karşı dinlenebilirsiniz.

Tarih severler için Bardakçı Koyu, Antik Çağda önemli bir yerleşim yeri olan Halikarnassos'a yakın olması nedeniyle ilgi çekici. Bu yüzden Bardakçı Koyu'nda tatil yaparken, tarih ve doğanın muhteşem uyumunu bir arada yaşayabilirsiniz.

Özgün atmosferi, doğal güzellikleri ve tarihi ile Bardakçı Koyu, Bodrum'un ziyaret edilmesi gereken yerlerinden biri. Huzur dolu bir tatil deneyimi yaşamak isteyen herkesin listesinde olması gereken bir koy

Giriş Ücreti: İşletmeden işletmeye fark olmakla birlikte giriş ücreti için ortalama 150-200 TL arsında diyebiliriz. Fiyatlar sadece giriş ücretinde değil hizmet alanında da fark göstermekte. Yani kimi işletme bu ücreti alıp kredili sistem olarak hizmet vermekte kimisi ise bu ücreti alıp sadece şemsiye ve şezlong hizmeti vermekte. Yani bir yerde karar vermeden önce mutlaka diğer işletmelerden de bilgi almanızda fayda var. Otellerde konaklarsanız da herhangi bir ücret ödemeden plajından faydalanabilirsiniz.

Ulaşım: Bodrum merkezden Gümbet istikametine doğru yürürken Bodrum Değirmenlerine gelmeden önce sol tarafta kalmaktadır. Yaklaşık 10-15 dakikalık yürüme sonrası ulaşabilirsiniz.

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Ortakent Halk Plajı

Bodrum'un gizli kalmış cennetlerinden biri olan Ortakent Halk Plajı, eşsiz denizi ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Bodrum'un kalabalık ve hareketli plajlarından uzakta, huzur dolu bir deneyim arayanlar için ideal bir durak.

Ortakent Halk Plajı, geniş kumsalı ve kristal berraklığında denizi ile öne çıkıyor. Ortakent, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken, doğal güzelliklerle çevrili bir köy. Bu plajda denizin tadını çıkarırken, aynı zamanda çevredeki zeytin ve mandalina bahçelerinin güzelliklerini de keşfedebilirsiniz.

Plaj, aileler için de oldukça uygun bir seçenek. Deniz, yavaşça derinleşen yapısıyla çocukların da güvenle yüzebileceği bir alan sunuyor. Ayrıca plajda sunulan hizmetler arasında şezlong ve şemsiye kiralama, duş ve soyunma kabinleri gibi olanaklar bulunuyor.

Ortakent Halk Plajı'nda yeme-içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz birçok seçenek de mevcut. Sahil boyunca uzanan restoranlar ve kafeler, Ege'nin lezzetli yemeklerini tatma fırsatı sunuyor.

Eğer siz de kalabalık ve gürültüden uzak, doğayla iç içe, huzurlu bir tatil deneyimi arıyorsanız, Ortakent Halk Plajı sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu güzel plaj, Bodrum'un sakin ve huzurlu yüzünü keşfetmek isteyen herkese kapılarını açıyor

Giriş Ücreti: Yok (Belediyeye ait ücretsiz şezlonglar da bulunuyor)

Ulaşım: Ortakent ve Bodrum merkezden kalkan minibüsler ile plaja ulaşım oldukça kolaydır. Ortakent merkezden 5, Bodrum merkezden yaklaşık 20 dakika süren minibüs yolcuğu ile plaja ulaşım sağlayabilirsiniz.

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Peksimet Plajı

Bodrum'un keşfedilmemiş hazinelerinden biri olan Peksimet Plajı, temiz ve berrak denizi, halk plajı oluşu ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Tesis bulunmayan bu eşsiz plaj, doğallığını koruyarak ziyaretçilerine huzur dolu bir deneyim sunuyor.

Denizin genellikle sakin olduğu Peksimet Plajı, rüzgarlı havalarda dalgalara ev sahipliği yapabiliyor. Ancak, yılın 6-7 ayında deniz suyu ılık kalarak, denize girebilecek ideal sıcaklığı sağlıyor.

Berrak ve temiz suyuyla Peksimet Plajı, doğal bir görsel şölen sunuyor. Açıklarda oluşan yosunlar, denizin rengini değiştirerek etkileyici bir manzara oluşturuyor. Denizin seviyesi yaklaşık 5-6 metreye kadar ulaştığından, aileler ve çocuklar için güvenli bir yüzme alanı oluşturuyor.

Bodrum merkeze biraz uzakta olan bu plaj, genellikle sakin bir atmosfere sahip. Sahilde birkaç lokanta bulunsa da, bu lokantalar genellikle kendi müşterilerine hizmet sunuyorlar ve genel bir hizmet bulunmuyor.

Belediye tarafından sağlanan şezlonglara rağmen, plajda tuvalet, duş ya da kabin gibi hizmetler maalesef bulunmamaktadır. Ancak, sahildeki restoranlardan hizmet alarak, tuvalet ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Peksimet Plajı'na giriş ücretsizdir ve Bodrum merkezden ve Turgutreis'ten Gümüşlük'e yaz ayları boyunca 24 saat boyunca karşılıklı olarak çalışan minibüslerle kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, özel araçları ile gelen ziyaretçiler de Gümüşlük tabelalarını takip ederek kolayca plaja ulaşabilirler.

Peksimet Plajı, doğasının sunduğu huzur ve berrak denizi ile ziyaretçilerini bekliyor. Bu plaj, Bodrum'un sakin ve huzurlu bir köşesini keşfetmek isteyen herkes için mükemmel bir seçenek.

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Kargıcak Koyu Plajı

Bodrum'un en özel noktalarından biri olan Kargıcak Koyu Plajı, el değmemiş doğal güzelliği ve büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Turkuaz renkteki deniz, berraklığı ve temizliği ile adeta bir akvaryumu andırıyor. Yeşil ve mavinin en güzel tonlarının bir araya gelmesiyle, bakmaya doyamayacağınız bir manzara sunuyor.

Kargıcak Koyu Plajı, iri taneli kumlarla kaplı. Bu sebeple, çakıllı yapısı biraz rahatsız edici olabilir. Bu nedenle deniz ayakkabılarınızı yanınıza almanızı öneriyoruz.

Diğer Bodrum plajlarına kıyasla daha serin ve az tuzlu suyu olan bu plajda, deniz aniden derinleşiyor. Bu nedenle, iyi yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler için tehlike oluşturabilir.

El değmemiş doğal bir koy olan Kargıcak'ta herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Tuvalet, duş, büfe, kafe gibi hizmetler yoktur. Bu, doğa ile iç içe olmak ve sessiz, sakin bir ortamda kafa dinlemek isteyenler için ideal bir seçenektir.

Kargıcak Koyu Plajı'na giriş ücretsizdir. Ulaşım için Dalyan'dan hem kara hem de deniz yolu kullanılabilir. Ancak, kara yolunu tercih edecek olanlara, yolun toprak ve yer yer çakıl taşlarından olduğunu ve hızın zaman zaman 3-5 kilometreye kadar düştüğünü belirtmekte fayda var. Eğer kara yolu ile gitmeyi tercih ederseniz, İztuzu'na varmadan birkaç kilometre önce sola ayrılan yoldan devam etmelisiniz. Yön tabelaları, koya ulaşmanızda yardımcı olacaktır.

Kargıcak Koyu Plajı, doğanın sunduğu sakin ve huzurlu bir ortamda, denizin ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.

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Gündoğan Halk Plajı

Gündoğan Halk Plajı, mavi bayrağa sahip olmasıyla öne çıkan ve bir halk plajı olan bir plajdır. İlk kez 2005 yılında mavi bayrak almış ve o tarihten bu yana her yıl bu prestijli bayrağı kazanmayı başarmıştır.

Plaj, kumdan oluşan bir yapıya sahiptir ve yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindedir. Plajda özel işletmelere ait duş ve soyunma kabinleri bulunmaktadır. Bu hizmetleri almasanız bile ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Gündoğan Halk Plajı'nın denizi, masmavi ve berrak olup temizdir. Doğal yapısı nedeniyle korunaklı bir bölge gibidir ve rüzgâr almayan bir konumda bulunur. Bu sebeple deniz genellikle dalgasız ve sakin bir halde bulunur.

Deniz suyu serindir ve kızgın kumlardan serin sulara atlamak için idealdir.

Su seviyesi belirli bir noktada yükselmez. Mantarlı halatlarla işaretlenmiş olan bir bölgeden sonra su seviyesi yavaşça artmaktadır. Bu durum, yüzme yeteneği daha az olanlar ve çocuklu aileler için ideal bir seçim yapmayı mümkün kılar.

Gündoğan Halk Plajı'na giriş ücretsizdir. Bodrum merkeze 18 km, Gündoğan merkeze ise 2 km mesafededir ve her iki bölgeden de toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşılabilir. Özel araç ile ulaşım ise Gündoğan merkezden yaklaşık 5 dakika, Bodrum merkezden ise 20 dakika sürmektedir.

Gündoğan Halk Plajı, sakin ve temiz bir ortamda keyifli bir plaj deneyimi sunan, mavi bayrağıyla ödüllendirilmiş bir plajdır

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Mazı Köyü Sahili

Mazı Köyü Sahili, güzel bir kaya çıkıntısı ile ikiye ayrılan iki farklı koya sahiptir. Bu koylarda denize girebileceğiniz gibi köyün kendine ait bir sahili de bulunmaktadır. İki koyun deniz özellikleri benzerlik göstermektedir.

Deniz tabanı taşlık ve kayalıktır. Ancak deniz ayakkabısı kullanmanız durumunda sorun yaşamazsınız.

Deniz seviyesi yavaşça derinleşir. Bu özellik, yeni yüzme öğrenenler ve çocuklu aileler için uygundur. Yalnızca çocuklu ailelerin çocuklarının düşmemesi için biraz daha dikkatli olmaları önerilir.

Deniz temiz ve berraktır. Bu temizliği, taşlık yapısı ve rüzgârsız oluşuyla ilişkilendirebiliriz. Ayrıca denizin sakin ve dalgasız olduğunu belirtmek gerekir.

Koylar, köyün sahilini oluşturur. Köyden çıkıp yürüyerek sahile ulaşabilirsiniz. Köye çok yakın olduğu için herhangi bir tesise ihtiyaç duymazsınız. Eğer ihtiyacınız olursa market veya bakkal gibi işletmelere yürüme mesafesinde ulaşabilirsiniz. Doğanın kucağında, yeşillikler arasında denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz.

Günübirlik ziyaretçiler, konaklama imkanı olmadığı için burada geçirdikleri zamanı daha da değerli bulacaklardır.

Mazı Köyü içindeki işletmelerde duş, tuvalet ve soyunma kabini gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Mazı Köyü Sahili'ne giriş ücretsizdir. Bodrum merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta olan Gökova Körfezi'ne gelmeniz gerekmektedir. Ardından tabelaları takip ederek Mazı Köyü'ne ulaşabilirsiniz.

Mazı Köyü Sahili, sakin ve doğal bir kaçış noktasıdır. Burada doğanın tadını çıkarırken, huzur dolu bir deneyim yaşayabilirsiniz

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