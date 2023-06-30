Estesante Beauty markasıyla da başarılarından söz ettiren ünlü iş kadını Şebnem Demir Bodrum’ un yılın en kalabalık günlerini yaşaması ile soluğu İspanya ibiza’da aldı.

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden başarılı iş insanı şebnem demir yoğun geçen iş ve televizyon sezonu sonrası soluğu ispanya da aldı.Barcelona da iş görüşmeleri yapan ünlü estetik koçu, ardından bayram tatili için soluğu ispanya nın ünlü tatil beldesi marbella da aldı. Marbella da deniz ve güneşin tadını çıkaran Demir, yakın arkadaşı günsel ülkü ile rotayı ispanya nın ünlü adası ibizaya çevirdi. İbiza ve mayorka adalarında hem tatil yapıp hem de eğlenen demir yeni sezonda çıkaracağı kozmetik markası için ispanyol bir kozmetik markası ile iş birliği yapacaklarının altını çizdi.