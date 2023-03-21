Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, kruvaziyer sezonunu açtı. 21 Mart Salı günü saat 08:00’de Rodos Limanı’ndan Bodrum Cruise Port’a gelen Bahamalar bayraklı Emerald Azzurra, akşam 23.00 civarında Kuşadası Limanı’na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Avusturalya,Amerika ve Kanada uyruklu toplam 75 yolcu ve 74 personel bulunuyor. Bodrum Cruise Port’un 15. hizmet yılı olması sebebi ile, gemiden inen yolcular hediye ve çiçeklerle karşılandı. Geçen yıl ağırladığı gemi ve yolcu sayısı ile rekor kırarak Türkiye’nin ilk üç sırasında yer alan Bodrum’a kruvaziyer gemilerinin ilgisi her geçen yıl daha da artıyor. 2023 yılında, Bodrum’un daha fazla gemi ve yolcu ağırlaması bekleniyor. 2023 yılında Norwegian Cruise Line’a ait Norwegian Jade, Tui Cruises’a ait Mein Schiff 5, Emerald Cruises’a ait Emerald Azzurra ile Sakara, Ritz Carlton Yacht Group’a ait Evrima, Seabourn Cruises’a ait Seabourn Encore ile diğer yolcu gemileri Bodrum sularında boy gösterecek. Ayrıca Bodrum bu yıl, Türkiye’de başka hiçbir limanı ziyaret etmeyen Virgin Voyage’a ait Resillient Lady’i de 16 kez ağırlayacak.



60 bin yolcu için 46 sefer

Öte yandan 2022’de yolcu değişimi operasyonunun başarıyla yönetildiği Türk kruvaziyer gemisi Blue Sapphire’in, ana limanı bu yıl da Bodrum Cruise Port oldu. Blue Sapphire ortalama 60 bin yolcu için, Bodrum’dan 46 sefer gerçekleştrimeyi planlıyor. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü, Aziz Güngör, "Bodrum Cruise Port olarak hedefimiz, geçen sezon olduğu gibi yeni sezon süresince de dünyanın en büyük gemilerine ev sahipliği yapmak. Hem ülkemize hem de Bodrum'a büyük bir ilgi var. Dünyanın dört bir yanından binlerce yolcu taşıyan gemileri limanımızda misafir ediyoruz. Yeni sezonda bu sayının daha da artış göstermesini bekliyoruz. Bodrum’da sezonun ilk yolcularını ağırlamak bizim için büyük bir heyecan kaynağı" dedi.

Bodrum Cruise Port Hakkında

Global Ports Holding tarafından işletilen Bodrum Cruise Port, eksiksiz terminal hizmetleri, denizcilik hizmetleri ve yardımcı hizmetler sunmaktadır. Bodrum Cruise Port, bir terminal binası ve iskele inşası dahil olmak üzere liman tesislerine büyük yatırım yapmış olup duty free alışveriş alanları, seyahat acenteleri, restoran ve cafe gibi çeşitli olanaklar sunmaktadır. Liman, 2015 yılının sonlarında Deniz Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret ve Türk Standartları Genel Müdürlüğü onayı ile Yeşil Liman akreditasyonunu almıştır.