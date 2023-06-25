Bodrum Antik Tiyatro bu yaz birbirinden sevilen sanatçıları BtcTurk 10. Yıl Konserleri’yle unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.

KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen, Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi dokusuyla müziğin buluşacağı konserler eğlence dolu geçecek. BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında; 29 Haziran Perşembe Bülent Ortaçgil ve Konukları Birsen Tezer & Jehan Barbur ve 30 Haziran Cuma Sertab Erener Bodrumlularla buluşacak.

Temmuz ayında da dopdolu geçecek olan konser programında; 1 Temmuz Cumartesi Sıla, 5 Temmuz Çarşamba Sefo, 7 Temmuz Cuma Dolu Kadehi Ters Tut, 8 Temmuz Cumartesi Kenan Doğulu, 12 Temmuz Çarşamba Buray, 14 Temmuz Cuma Yıldız Tilbe, 15 Temmuz Cumartesi ve 16 Temmuz Pazar Jekyll&Hyde Müzikali, 21 Temmuz Cuma Koray Avcı, 22 Temmuz Cumartesi Sertab Erener, 23 Temmuz Pazar Doğu Demirkol, 28 Temmuz Cuma Sıla, 30 Temmuz Pazar Cem Adrian sevenlerine keyif dolu anlar sunacak.

Konser biletleri biletix.com, passo.com.tr ve Bodrum Antik Gişe’de satışta olacak.

Bodrum Antik Tiyatro Konser Takvimi:

29 Haziran Perşembe Bülent Ortaçgil ve Konukları Birsen Tezer & Jehan Barbur,

30 Haziran Cuma Sertab Erener

1 Temmuz Cumartesi Sıla

5 Temmuz Çarşamba Sefo

7 Temmuz Cuma Dolu Kadehi Ters Tut

8 Temmuz Cumartesi Kenan Doğulu

12 Temmuz Çarşamba Buray

14 Temmuz Cuma Yıldız Tilbe

15 Temmuz Cumartesi ve 16 Temmuz Pazar Jekyll&Hyde Müzikali

21 Temmuz Cuma Koray Avcı

22 Temmuz Cumartesi Sertab Erener

23 Temmuz Pazar Doğu Demirkol

28 Temmuz Cuma Sıla

30 Temmuz Pazar Cem Adrian