Denizcilik sektörünün en önemli fuarlarından CNR Avrasya Boat Show, Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı.

Sıcaklar kendini giderek daha çok hissettirdiği bu günlerde. Mavi dalgalar da tutkunlarını ile buluşmaya hazırlanıyor. Lüks yatlar, sürat motorları ve tekneler yaz sezonu için gerçekleştirilen yılın en büyük etkinliği “Boat Show” da görücüye çıktı...

Kış boyunca denize açılmak için bekleyen deniz tutkunları 17.kez merhaba dedi

Son teknoloji tekneler arasında 4 Milyon 750 bin liralık fiyatıyla dudak uçuklatan Amerikan 'Seabreacher' şirketinin iki kişilik jet motorlu sualtında gidebilen sürat teknesi ilgi odağı oldu. 2015'de Amerika'da üretilen ve ismi belirtilmeyen bir sürat tutkunu tarafından alınıp ikinci el olarak satışa sunulan tekne, savaş uçağı tarzı dizaynı ve katil balinayı andıran airbrush'ı ile dikkat çekti. 1500 cc, 4 zamanlı, 300 beygir gücünde "Rotax' marka bir jet motoru ile 100 litrelik benzin deposu olan 650 kg'lık bu canavar, deniz üzerinde 70 mil, deniz altında ise 30 mil hız yapıyor. Çünkü denizin üzerinde uçarken suyun altında da dört metre derine kadar yaklaşık 30 sn. keyif yapma imkanı sunuyor.

Uçuk fiatı fazla geldiyse Seabreacher,'ın ürettiğ jet motorlu modelin en büyüğü olduğunu belirtelim. Bu model 'Balina', bir küçüğü 'Köpekbalığı', en küçük model ise 'Yunus' olarak adlandırılıyor.

Deniz tutkunları hafta sonuna kadar fuar gezebilecekler…