BNP Paribas Cardif Türkiye, 6 Şubat tarihinden beri Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerimizdeki birçok şehrimizin yıkıcı ve ölümcül şekilde sarsıldığı depremler sonrasında ülke çapında başlatılan yardım seferberliğine katıldı. Afetin hemen ardından "Deprem Sonrası Yaralarımızı Birlikte Saralım Aksiyon Planı"nı devreye alan BNP Paribas Cardif Türkiye, şirket içi yardım ve bağış kampanyalarına imza attı. BNP Paribas Grubu tarafından da uluslararası düzeydeki yardımların afet bölgesine ulaştırılması amacıyla Rescue & Recover Fonu harekete geçirildi.

Yaşadığımız deprem felaketinin ardından bir başsağlığı mesajı yayınlayan BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, mesajında şu açıklamalarda bulundu: "Ülkemizin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 11 ilimizi büyük bir yıkıma uğratan trajik depremlerden dolayı son derece üzgünüz. Yaşadığımız bu afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tanrıdan rahmet ve sevenlerine sabır, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, depremin ilk saatlerinden itibaren yaraların hızla sarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Artçılar, gerçekleşen yeni depremler ve olumsuz hava koşulları ile birlikte her saniye yaşam mücadelesinin sürdüğü afet bölgelerine yönelik yardımların devamlılığı hayati önem taşıyor. BNP Paribas Cardif Türkiye İcra Kurulumuzun yapılması gerekenlere ilişkin olarak, ilgili STK’lar, meslek odaları ve BNP Paribas Grubu ile görüşme ve iş birliği çalışmaları da bu doğrultuda aralıksız devam ediyor."

Deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla BNP Paribas Grubu’nun büyük bir kampanyaya imza atarak, uluslararası düzeydeki Rescue & Recover Fonu’nu harekete geçirdiğini de açıklayan BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte BNP Paribas Grubu’nun büyük ve anlamlı desteği bizler için çok önemli oldu. BNP Paribas Grubu, 'Rescue and Recover Fund' inisiyatifini hemen devreye aldı. Yapılan gönüllü bağış tutarı kadarlık bir meblağın da BNP Paribas Grubu tarafından bağışlandığı bu fonda, 3 hafta gibi kısa bir sürede 500.000 avroluk bir bağış toplandı. Grubun yaptığı katkıyla bu rakam toplamda 1 milyon avroya ulaştı. ‘Rescue and Recover Fund’ tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanya ulaştığı bağış tutarı ile şu ana kadar Grup tarafından yürütülen en büyük ikinci bağış kampanyası oldu. Bu durum tüm BNP Paribas Grubu çalışanlarının yaşanan afete karşı duyarlılığının da bir göstergesidir.”

BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, depremin hemen ardından öncelikli ihtiyaçlara göre belirledikleri "Deprem Sonrası Yaralarımızı Birlikte Saralım Aksiyon Planı"nı devreye aldıklarını da ifade eden Cemal Kişmir, bu plan çerçevesinde, ilk olarak çalışanlarıyla güvenli bağış noktaları ve kan bağışı bilgilerinin paylaşıldığını aktardı. Aynı zamanda bölgedeki acil elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için ilgili STK’larla iş birliği gerçekleştirerek, jeneratör alımları için bağış yaptıklarını açıklayan Kişmir, "Çalışanlarımızın desteğiyle topladığımız ihtiyaç malzemelerini, yine gönüllü çalışanlarımızın katılımıyla koliledik ve şirketimize en yakın afet koordinasyonu merkezine teslim edildi. Önümüzdeki günlerde de oluşabilecek ihtiyaçların tespiti ve temini için ilgili STK’larla iletişim kurarak, ihtiyaç oluştukça afetzedelere destek olmak üzere Cardif Gönülleri Platformumuzu harekete geçirdik. BNP Paribas Grubu’nun global olarak yürüttüğü 1 Milyon Saat Gönüllülük programı çerçevesinde hareket eden Cardif Gönüllüleri Platformumuz bölgenin gelecek dönem ihtiyaçları için de çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu. (YHM)