Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte, üreticiler de elektrikli modellerini belirginleştirmek ve öne çıkarmak adına farklı isimlendirme stratejileri uyguluyorlar. BMW, içten yanmalı modellerinde genellikle 1 Serisi, 3 Serisi, 5 Serisi gibi isimlendirmeler kullanırken, elektrikli araçlarında 'i' takısını kullanıyordu.

Ancak, BMW'nin 'i' harfiyle tanımlanan elektrikli otomobillerinin isimlendirmesi, kafa karışıklığına yol açtı. Bu sorunun farkında olan Bavyeralı üretici, yakıt enjeksiyonunu simgeleyen 'i' takısını belirli modellerinden kaldırmayı planlıyor.

Örneğin, BMW X5 xDrive40i modeli bundan böyle X5 40 xDrive olarak adlandırılacak. Benzer şekilde, X5 M60i modeli X5 M60 xDrive adıyla yoluna devam edecek. BMW, bu isimlendirme değişikliğiyle, araç model isimlerinde bulunan 'i' takısının oluşturduğu kafa karışıklığını da gidermeyi hedefliyor.

'İ' takısı, BMW'nin geçmişte karbüratörlü modellerden yakıt enjeksiyonlu modellere geçişi vurgulamak için eklenmişti. Ancak, günümüzde hemen hemen tüm modern içten yanmalı araçlar yakıt enjeksiyonlu olduğu için ve elektrikli otomobil çağının başlamasıyla birlikte, bu uygulamanın sona ereceği görülüyor.

Elektrikli otomobillerin sayısının hızla artması ve genelleşmesi nedeniyle, otomobil üreticilerinin isimlendirme politikalarını bir kez daha gözden geçirebileceği düşünülüyor. BMW'nin elektrikli modellerinde 'i' takısını öne çıkardığı gibi, Mercedes-Benz de elektrikli araçlarını EQ model ismi altında topluyor.

Ancak, tıpkı enjeksiyonlu motorların yaygınlaşmasında olduğu gibi, elektrikli araçların kullanımının artmasıyla bu tür isimlendirmelerin de sona ereceği bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda, BMW i5 yerine sadece BMW 5 Serisi adının kullanılması oldukça muhtemel görünüyor.

Yenigün Haber Merkezi