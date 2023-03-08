Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli olmaya devam ediyor. Alman panzeri Bayern Münih 1-0 kazandığı ilk maçında rövanşında sahasında Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk edecek. Yıldızların mücadelesi nefes kesecek. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Peki Bayern Münih-PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bayern Münih-PSG maçı için geri sayım devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih 1-0 kazandığı maçın rövanşında Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk edecek. Mücadelinin başlamasına saatler kala futbolseverler dünya futbolunun önde gelen yıldızlarını canlı olarak izleyebilmek için maçın yayın bilgileri hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Bayern Münih-PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

DEV MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-PSG maçı bu akşam TSİ ile 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayımlanacak. Allianz Arena'da oynanacak olan müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.