BM heyetini taşıyan 7 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babülhava Sınır Kapısı üzerinden sabah saatlerinde İdlib iline ulaştı.

AA muhabirinin sahadaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, BM heyeti, deprem felaketinin yaşandığı İdlib'de depremzedelere yardım götüren bazı yerel sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de, yarısından fazlası muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere en az 3 bin 688'den fazla kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi de yaralandı.