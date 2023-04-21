NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslüman aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Guterres, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Mesajında Ramazan Bayramı'nı kutlayan ve en kalbi duygularını ileten Guterres, "Hayırlı Bayramlar" ifadesini kullandı.

Gutteres, "Hepimiz bu bayramın dayanışma, toplum olarak hareket etme, empati ve merhamet ruhundan esinlenebiliriz." mesajını verdi.

Her ramazan ayında Müslüman bir ülkeye ziyaret düzenleyen Guterres, bu yıl Somali'ye gitmişti.

Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi sırasında ziyaret ettiği mülteci kamplarında dayanışma göstermek için oruç tuttuğunu belirterek, "Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi." açıklamasında bulunmuştu.