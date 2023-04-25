Bluesky, Twitter CEO'su Jack Dorsey tarafından duyurulan, merkezi olmayan ve açık kaynaklı bir sosyal medya platformu projesidir. Bu platform, kullanıcıların özgürce iletişim kurabilmesini, bilgi paylaşımını ve sosyal etkileşimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bluesky, merkezi olmayan yapı sayesinde, kullanıcıların gizlilik ve veri güvenliği konusunda daha fazla kontrol sahibi olmasını hedeflemektedir.

Bluesky davet kodu, platformun beta sürümüne erişim sağlayan özel bir koddur. Şu anda, Bluesky henüz tam anlamıyla geliştirilmiş ve kullanıma açılmış bir platform değildir. Ancak, ilerleyen dönemlerde platform kullanıma sunulduğunda, beta testlerine katılmak için davet kodlarına ihtiyaç duyulabilir.

Davet kodları, genellikle platformun geliştiricileri, mevcut kullanıcılar veya özel etkinlikler yoluyla dağıtılır. Bluesky'nin lansmanına ve beta sürümüne yönelik daha fazla bilgi almak için, resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeniz önerilir. Bu sayede, davet kodları ile ilgili duyuruları ve nasıl alabileceğinizi öğrenme fırsatı yakalayabilirsiniz.

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