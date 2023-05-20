2021'de NASA, Ay'a yeniden insan göndermek için Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'e 2,9 milyar dolarlık bir ödeme yapacağını duyurmuştu. Artemis görevi kapsamında, Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin'i geride bırakan SpaceX, büyük bir görevi üstlenmişti.

Ancak, bu durumu kabul etmek istemeyen Blue Origin, NASA'nın kontratı iki farklı firmaya vermesini bekliyordu. Blue Origin, SpaceX'in tek başına seçilmesini "çok riskli" olarak nitelendirmiş ve bu kararın "rekabet fırsatlarını ortadan kaldırdığını, tedarik tabanını önemli ölçüde daralttığını ve Amerika'nın Ay'a dönüşünü tehlikeye attığını" belirtmişti.

Ancak 2022'de NASA, uzay şirketlerini teklif vermeye davet ederek, ikinci bir insanlı Ay aracı geliştireceğini duyurdu. Bu kontrat, 3,4 milyar dolar değerinde ve Blue Origin'e verildi.

"NASA ile birlikte Ay’a astronot indirmek için onur duyduğumuz bir yolculuğa çıkıyoruz." diyen Jeff Bezos, Ay’a mürettebatlı görevi 2029 yılında yapmayı planlıyor.

NASA'nın SpaceX'i seçmesi, firmanın uzay alanında elde ettiği büyük başarıların bir sonucu olarak görülüyordu. SpaceX şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) düzenli olarak astronot götürebiliyor ve sürekli olarak sorunsuz ticari fırlatmalar gerçekleştiriyor. Bu karara itiraz eden Blue Origin'in henüz yörüngeye roket veya uydu çıkaramadığını belirten Elon Musk, bu durumu gülerek dile getirmişti. Ancak, yeni kontratla Blue Origin, Ay'a astronot indirme misyonunda önemli bir rol oynayacak.

Yenigün Haber Merkezi