BluTV üyeleri, dünya çapında rekor kıran HBO dizisi The Last Of Us'ın keyfini çıkarırken, yılın geri kalanında da White House Plumbers, The Idol ve Rain Dogs gibi HBO'nun yeni dizilerini Amerika yayınından hemen sonra izleyebilecekler. Ayrıca Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, Chernobyl ve Entourage gibi, HBO’nun global üne sahip daha pek çok dizisi tüm sezonlarıyla platformdaki yerini alacak.

Çocukların severek takip ettiği Cartoon Network ve Boomerang kanalları ile Teen Titans Go!, Kafadar Ayıcıklar ve Örümcek Lucas gibi içerikler de minik izleyiciler için BluTV’de yer alacak.

Genişletilen antlaşmayla birlikte Warner Bros. Discovery'nin Tamirat_Tadilar, Altın Peşinde, Ağır Yaşamlar ve Hayalimdeki Ev gibi sevilen programlarına sahip geleneksel kanal portföyünü de BluTV’de yer alacak.

BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “BluTV olarak kurulduğumuz günden beri hikayenin gücüne önem verdik ve içerik çeşitliğimizle geniş bir hedef kitle ile bir araya gelmeyi başardık. Türkiye pazarındaki yerli platform liderliğimizi devam ettirirken, dünyanın önde gelen medya ve eğlence markası Warner Bros. Discovery ile 2021 yılında ilk adımını attığımız stratejik iş ortaklığımızın kapsamının giderek büyümesi ile, üyelerimizin tüm dünyada heyecanla beklenen içeriklere buluşturmaktan dolayı mutluyuz. Genişletilmiş stratejik ortaklığımızın ilk meyvesini The Last of Us’ın kısa sürede ulaştığı izleyici sayısıyla aldık ve bu bizleri gelecek için daha da umutlandırdı” dedi.

Warner Bros. Discovery CEE, MENA ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke ise konuyla ilgili; “BluTV’ye yatırım yapmaya devam etme konusunda kararlıyız. Bugün yapılan açıklamada belirttiğimiz üzere, daha fazla içerik sağlayarak genişlettiğimiz iş ortaklığımız, yeni kurulan şirketimizin gücünün ve sağladığı fırsatların harika bir örneğidir. Bu sayede izleyicilere giderek daha fazla içerik sunarak, çok kanallı stratejimizi bu önemli pazarda daha da ileriye taşıyacak olmaktan gurur duyuyoruz. BluTV abonelerinin The Last Of Us heyecanına katılabilecekleri ve The Gilded Age ve Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty gibi hayranların favorilerini ve diğer tüm sevilen HBO, Cartoon Network, Boomerang ve discovery+ içeriklerini istedikleri zaman ve yerde, hatta istediklerinde yeniden izleyebilecekleri için çok mutluyuz" dedi.

