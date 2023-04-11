Dizinin ikinci sezonunda Seyfi Amir (Yiğit Özşener) ile yeni ortağı Payidar (Furkan Andıç) ‘bozkır’da esrarengiz olayların sır perdesini aralamaya çalışıyor. Taşranın gürültüsünü dinleyen ‘Bozkır’ın merkezinde dargın ve mutsuz polisler Seyfi ile Payidar’ın dehşet verici bir katilin peşine düşmesi yer alıyor.

Hikayesi ve görüntüleriyle izleyiciye etkileyici bir sezon sunan dizinin başrollerini Yiğit Özşener ve Furkan Andıç paylaşırken ikiliye başarılı oyuncular Cemre Baysel, Yüsra Geyik, Fatih Al, Cemal Toktaş ve Bülent Düzgünoğlu eşlik ediyor.

Yapımını ARC Film’in yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği soluksuz izlenecek dizinin senaryosunu Levent Cantek kaleme alırken yönetmenliğini Cantek ile Şahin Altuğ üstleniyor.

Polisiye ve suç dramasını buluşturan ‘Bozkır’ 2.sezon tüm bölümleriyle BluTV’de yayında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ