Blackpink hayranları, grup üyelerinden Jisoo'nun sağlık durumu ve grubun geleceği konusunda endişelerini dile getiriyor. 2016 yılında kurulan ve büyük bir popülariteye sahip olan K-Pop grubu, yeni şarkıları ve projeleriyle hayranlarına müzikal anlamda devam etmektedir. Ancak, son zamanlarda grup üyelerinin geleceği ve grupta olası bir dağılma durumu hakkında haberleri yayılmış durumda.

Blackpink Jisoo gruptan ayrıldı mı?

Blackpink'in üyelerinden Jisoo, sağlık sorunlarıyla ilgili iddialarla gündemde yer alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Blackpink dağılıyor mu?

Grup kurucusu YG Entertainment, Blackpink üyesi Rose'un solo çalışmasıyla ilgili çıkan haberler hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, stüdyo albümünün yayınlanmasının ardından Rosé, Lisa ve Jisoo'nun bireysel projelerini yayınlayacakları doğrulandı. Özellikle Rosé'nin solo projesinin öncelik vereceği belirtildi.