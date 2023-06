Black Mirror 6. sezon 1. bölüm oyuncuları kimler? Bugün yayınlanan Black Mirror son sezon oyuncuları çok merak ediliyor. Acaba Black Mirror oyuncuları 6. sezon kimler? Black Mirror'da Joan kim? Netflix Black Mirror 6. sezon 1. bölüm oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Black Mirror 6. sezon 1. bölüm oyuncuları Joan, Beppe, Krish ve Mac kimdir? Gerçek isimleri ne?

Uzun bir aranın ardından Black Mirror 6. sezonu ile geldi. Yepyeni oyuncu kadrosu ile muhteşem bir beklenti yaratan dizinin yeni gelen oyuncuları çok merak ediliyor. Her bölümün farklı karakterleri var. Biz birinci bölümün karakterlerine göz atmak istiyoruz.

1. Bölüm "Joan is Awful/ Berbat Joan" ismini taşıyor. Black Mirror 6. sezon 1. bölüm oyuncuları listesi çok merak ediliyor. Sizlere birinci bölümdeki yedi karakteri tanıtmak istedik:

Joan: Annie Murphy

TV'deki Joan: Salma Hayek

Beppe: Michael Cera

Krish: Avi Nash

TV'deki Krish: Himesh Patel

Mac: Rob Delaney

TV'deki Mac: Ben Barnes

Davis: Samuel Blenkin

Sıradan bir hayat sürmekte olan Joan, izlediği popüler bir programın aslında kendi hayatından kesitler taşıdığını farkeder. Selma Hayek'in kendi hayatını oynadığını fark eder. Annie Murphy izleyiciler tarafından en çok Schitt's Creek'teki Emmy Ödüllü Alexis Rose rolündeki "biraz Alexis" rolüyle tanınır.

Kanada yerlisi olan Annie Murphy'nin diğer oynadığı yapımları da şöyle sıralayabiliriz: Kevin Can F**k Himself, Russian Doll, Crank Yankers, Fairfax, American Dad!, Murderville, Beauty and the Beast, Rookie Blue, Story of Jen, Lethal Obsession ve Les Plateaux.

Salma Hayek Pinault, daha sonra Streamberry adlı TV programında Murphy'nin Joan karakterini canlandıracak olan kendisinin kurgulanmış bir versiyonunu oynuyor. Yapımcılar, Selma Hayek'in rolünü oynayacak başka birisini düşünemedikleri için rolü ona teklif etmişler...

Hayek Pinault, Frida filmindeki ressam Frida Kahlo rolüyle Oscar adaylığı aldı. Un Nuevo Amanecer, Teresa ve El Callejón de los Milagros gibi Meksika dizi ve filmlerinde adından söz ettirdiğinden beri Desperado, From Dusk Till Dawn, Fools Rush In, Wild Wild West, Dogma , Chain of Fools, Au temps des Papillons, Once Upon a Time in Mexico, Ugly Betty, Grown Ups, 30 Rock, Beatriz at Dinner, How to Be a Latin Lover, The Eternals, House of Gucci , Çizmeli Kedi: Sihirli Mike'ın Sonu Dilek ve Son Dans gibi pek çok yapımda rol aldı.

Beppe: Michael Cera

Michael Cera, fragmanda "Joan Is Awful"ın "Joan'ın hayatının bir uyarlaması" olduğunu ortaya koyan Beppe'yi canlandırıyor. Michael karakteri hikaye anlatıcılığına meraklı ve cömerttir. Onun rolü birçok fikri kısa sürede anlatıp çoğaltmak ve izleyicilerle paylaşmaktı.

Oynadığı bazı yapımlar: Superbad, Arrested Development, Juno, Nick and Norah’s Infinite Playlist, Scott Pilgrim vs. the World, Paper Heart, Year One, Youth in Revolt, This Is the End, Sausage Party, How to Be a Latin Lover, Molly’s Game, Wet Hot American Summer: First Day of Camp, Twin Peaks, Life & Beth ve Braceface

Krish: Avi Nash

Joan'ın nişanlısı Krish kim diye merak edenlere belirtelim: Krish rolünü Avi Nash canlandırıyor. Avi Nash dizi ve filmleri: The Walking Dead, Silo, Barry, Learning to Drive, Silicon Valley, There There, It’s a Man’s World, Hosea, Amateur Night ve Postal Jerks

TV'deki Krish: Himesh Patel

Himesh Patel, Krish'in TV versiyonunu oynuyor. Oyuncuyu Station Eleven, Patel is known for his work in EastEnders, Yesterday, Tenet, Don’t Look Up, Enola Holmes 2, The Aeronauts, Damned, The Luminaries, Avenue 5 ve Ten Percent gibi yapımlardan tanıyoruz.

Mac: Rob Delaney

Rob Delaney, Joan'ın gerçek hayattaki eski erkek arkadaşı Mac'i oynuyor. Oyuncu Catastrophe, Deadpool 2, Tom & Jerry, Fairfax, The Man Who Fell to Earth, The Great North, Big Nate, Birdgirl, Meet the Meerkats, Bombshell, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, Bitz and Bob, Life After Beth, Burning Love, Key and Peele, Coma, Period gibi yapımlardan tanınıyor.

TV'deki Mac: Ben Barnes

Ben Barnes, Mac'in Televizyondaki Streamberry programındaki muadilini oynuyor. Shadow and Bone, The Chronicles of Narnia, Prince Caspian, Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, Gold Digger, The Punisher, Westworld, Sons of Liberty, Seventh Son, Dorian Gray ve Stardust gibi yapımlarda rol almıştı.

Davis: Samuel Blenkin

Stanley Kubrick gibi bir yönetmenin olmanın hayalini kuran film okulu öğrencisi Davis rolünde Samuel Blenkin karşımıza çıkıyor. The Witcher: Blood Origin, The Sandman, Atlanta, The French Dispatch, Misbehaviour, Dracula, Peaky Blinders, Pennyworth, Grantchester ve Doctor gibi yapımlarda oynadı. Harry Potter ve West End de rol aldığı filmler arasında. Kaynak: HABER MERKEZİ