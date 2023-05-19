Netflix'in ' Kara Şövalye ' filmindeki Dünya, yaşadığımız dünyadan belirgin bir şekilde farklı. Bir zamanlar yemyeşil ve hayat dolu olan bölgeler, artık ıssız, çorak arazilere dönüştü. Bölgenin nüfusu da feci bir şekilde azaldı ve insanlığın %1'i hayatta kaldı. Nesli tükenmenin eşiğinde olmasına rağmen, insanlık bir şekilde başkalarına karşı ayrımcılık yapmanın bir yolunu bulmuştur. Atmosferin zehirli olmasıyla oksijen, artık oxyanium olarak bilinen bir elementin işlenmesiyle üretilen, değerli bir meta haline geldi. 'Kara Şövalye'nin geçtiği yeri ve zaman çizelgesini merak ediyorsanız, sizi bilgilendirdik. ÖNCEKİ SPOİLER.

Kara Şövalye Ne Zaman Yer Alır?

Netflix Black Knight dizisi, Lee Yun-kyun tarafından yazılan aynı isimli webtoon'a dayanmaktadır. Dizinin başında anlatıcı, dizinin zaman çizelgesini ve gezegene ne olduğunu açıklıyor. Kırk yıl önce, bir kuyruklu yıldız Dünya ile çarpıştı. Ortaya çıkan felakette kıtaların çoğu denizler altına girdi. Hikayenin, Kore Yarımadası'ndaki insanlığın sadece %1'e düştüğü 2071'de geçmesi gerekiyor. Görünüşe göre hava zehirli ve solunamaz hale geldi ve yer çöle dönüştü.

Bunun gibi felaketlerin insan eylemlerinin sonucu olduğu pek çok TV programı var ama Black Knight onlardan biri değil. Ancak, insanlığın neden olduğu sefalet yönleri vardır. Kuyruklu yıldızın ardından, Cheonmyeong Group adlı özel bir kuruluş, oksianyumdan oksijen çıkarıp satarak hükümet kadar güçlü hale geldi. Cheonmyeong'u kuran adam, Ryu Jae-jin geçmişte yaptıklarından pişmanlık duysa da, oğlu Ryu Seok acımasız ve zalimdir. Ayrıca kuyruklu yıldızdan sonra yaygınlaşan ve tedavisini bulamadığı zaman sınırlı olan yeni hastalıklardan birine de teşhis konmuştur. Ryu Seok'un kınanması gereken eylemlerinin çoğu bu teşhisten kaynaklanmaktadır.

Black Knight Nerede Geçiyor?

Black Knight , kuyruklu yıldızın ardından çöle dönüşen Kore Yarımadası'nda geçiyor . Seul harabe halinde. İnsanlığın kalıntıları toplumsal değişimlere uğramak zorunda kaldı. İnsanlar üç gruba ayrılır: General, Special ve Core. Bu gruplar kendilerine ayrılmış mahallelerde yaşarlar. Çekirdek grup, toplumun seçkinlerinden oluşur ve hatta mahallelerinin üzerinde havanın yapay olarak bozulmamış bir şekilde temiz tutulduğu yapay bir gökyüzü vardır. Buna karşılık, bir kişi Genel Bölgede 10 dakikadan fazla dışarıda yaşayamaz.

Ayrıca dördüncü bir grup insan var. Mülteci olarak etiketlendiler, kaynaklara çok az erişimle veya hiç erişim olmadan sefil bir hayat sürüyorlar. Genellikle Cheonmyeong ajanları tarafından fazla düşünülmeden öldürülürler. Pek çok mülteci, başkalarının kaynaklarını çalmak ve yağmalamak için avcı oldu. Adını Kara Şövalyeler veya Teslimatçılar, Cheonmyeong'un kaynakları insanlara ulaştırmakla görevli çalışanlarıdır. İş akışı sırasında genellikle avcılarla uğraşmak zorunda kaldıklarından, teslimatçılar olağanüstü savaşçılar ve sürücülerdir.

Bu kıyamet sonrası dünyada, devlet başkanı olarak görev yapan bir hükümet var, ancak yukarıda belirtildiği gibi, Cheonmyeong ile gücü paylaşıyor ve Cheonmyeong'un eylemleri hakkında çok az söz sahibi. Aslında, ilk sezonun sonlarına doğru, savunma bakanı, Ryu Seok'un desteğine sahip olduğunu bilerek bir darbe gerçekleştirir.

Sezonun sonuna doğru darbe yenilir ve Ryu Seok'un planları suya düşer. Cheonmyeong'un havayı kirletmek için mobil hava temizleme makineleri kullandığı ortaya çıktı. Mevsim sona erdiğinde Dünya iyileşmeye başlar, gökyüzü berraklaşır ve hava solunabilir hale gelir.