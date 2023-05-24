Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' Dizisindeki Bambi Rolüyle İlk Oyunculuk Deneyimini Yaşayan Eylül Tumbar hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık.

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Dizisinin

Bambisi Eylül Tumbar Kimdir ?

Eylül Tumbar, 21 yaşında genç bir oyuncudur. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşamaktadır. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerinde "Bambi" rolüyle dikkat çeken Tumbar, "Aslı" karakteriyle de izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Eylül Tumbar'ın instagram adresi

https://www.instagram.com/eylultumbar/

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek mi?

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.