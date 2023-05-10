İstanbul’un tarih boyunca ev sahipliği yaptığı imparatorluklar ve farklı etnik, dini ve kültürel yapılara sahip medeniyetler tarafından şekillendirilen çok katmanlı, kozmopolit yemek kültürünün bambaşka deneyimler eşliğinde sunulacağı BİZ İstanbul, şehrin kültür sanat yaşamının kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) açıldı. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde marka yaratıcısı Kaya Demirer ile birlikte hayata geçirilen BİZ İstanbul, yeni bir keşif, kültür ve deneyim noktası olma hedefiyle yola çıktı. 5 Mayıs akşamı düzenlenen özel bir davetle kapılarını açan BİZ İstanbul’un ilk konukları arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra iş, sanat, turizm, medya dünyasından pek çok isim ve İstanbul’un çok kültürlü yapısını temsil eden diplomatlar ve dini liderler yer aldı.

Gastronomi, tarih, kültür alanında araştıran ve uzmanlaşan Levent Erden, Aylin Öney Tan, Banu Özden, Özge Samancı, Levon Bağış gibi fikir önderlerinin danışmanlığında projelendirilen BİZ İstanbul’un ikonik AKM binasıyla örtüşen projesi Tabanlıoğlu Mimarlık, deneyim tasarımı ise Tilbe Çakır imzasını taşıyor. Bizans İmparatorluğundan başlayarak, Osmanlı İmparatorluğu ve cumhuriyet dönemini yansıtan yapılar ve geleceğe uzanan gökdelenler arasındaki zaman akışını göz önüne seren 270º’lik İstanbul manzarasıyla BİZ İstanbul, tarihten damıtılmış, benzersiz bir İstanbul deneyimi vadediyor. Yalnız gastronomi odaklı bir mekân olmanın ötesinde yerli ve yabancı misafirler için bir kültür deneyimi ve çekim merkezi olarak konumlandırılan BİZ İstanbul’da Türkçe ve yabancı dillerde tarih, toplum, kültür, sanat, gastronomi temalı seçkin referans kitaplardan oluşan bir de kütüphane bulunuyor.

BİZ İstanbul, şehrin kadim yemek kültürünü gelecek nesillere aktararak kültürel sürdürülebilirlik çerçevesinde, İstanbul mutfağının unutulmaya yüz tutmuş değerlerini, geleneklerini, ritüellerini, yeme-içme alışkanlıklarını yaşatmayı amaçlıyor.

Köklerimiz, geleneklerimiz, bugünümüz ve geleceğimiz…

İstanbul’un köklerinden ve geleneklerinden güç alan BİZ İstanbul, menüsünü de şehrin yüzyıllara dayanan tecrübesi, mevsimsel döngüleri ve kendi coğrafyasındaki ürünler etrafında kurguluyor. İstanbul mutfağının karakterini oluşturan özellikler kapsamında hazırlanan BİZ İstanbul menülerindeki lezzetler, deneyimli şef Tolga Atalay’ın liderliğinde şehrin mutfağının orijinal reçetelerinden ilham alınarak modern teknikler ile yeniden yorumlanıyor.

BİZ İstanbul’un mevsimleri hem ürün hem de kültürel anlamda yansıtan menüleri yıl boyunca değiştirilerek misafirlere sunuluyor. BİZ İstanbul’da mevsimine en uygun ürünler kullanılırken, İstanbul’a iz bırakmış bütün medeniyet ve inançların özel günleri ve tarifleri de hatırlanıyor. BİZ İstanbul, İstanbul’un kozmopolit yaşamının merkezi Taksim’deki konumuna da atıfla Ermeni ustaların mezelerine, Rumların balık kültürüne, Hristiyanların Noel ve Paskalya, Musevilerin Pesah ve Hanuka adetlerine menüsünde yer veriyor. İstanbul’un eşsiz sokak lezzetleri, Türk ve Akdeniz mutfağının temel direği tencere yemekleri ve şehrin geçmişine, Bizans ve Osmanlı saraylarına uzanan mükellef sofraları, BİZ İstanbul’un yetenekli aşçılarının elinden yeniden hayat buluyor.

Farklı bölümler, farklı deneyimler…

BİZ İstanbul, İstanbul mutfağının lezzetlerini deneyim, fırsat ve yapılarına göre 3 farklı bölümde misafirlerine sunuyor.

Uzun ve mükellef bir İstanbul mutfağı deneyimi yaşamak isteyenler için tasarlanan, muhteşem tarihi yarımada manzaralı Has Salon, İstanbul’un hep iyiye olan binlerce yıllık alışkanlığını ve tutkusunu yansıtıyor. Arşivlerden araştırılarak gün yüzüne çıkarılan, nadir bilinen reçeteler yenilikçi bir bakış açısıyla yorumlanıyor ve sıra dışı sunumlar eşliğinde misafirlere sunuluyor.

Bar ve Lounge, tabure üzerinde bar etkileşimini, tamamen açık olarak tasarlanmış mutfağın hararetli trafiğini seven, genç ve neşesi bol ortamı tercih eden misafirleri bekliyor. İstanbul’un geleceğini yansıtan, odun ateşli fırınların, kömür ızgaralarının yer aldığı, BİZ İstanbul’un nabzının yüksekten attığı bu buluşma noktasında bar lezzetlerinin yanı sıra imza kokteyller, özenle oluşturulmuş şarap ve rakı menüleri de misafirlerin beğenisine sunuluyor.

BİZ İstanbul’un Lokanta bölümünde ise misafirleri İstanbul evlerinde ve esnaf lokantalarında pişen özel lezzetler karşılıyor. Ağır ateşte pişmiş tencere yemekleri, çorbalar, zeytinyağlılar, dolmalar, börek ve çörekler, tatlılar, şerbet ve komposto çeşitleri gibi klasik bir repertuvarın yanı sıra İstanbul’un tarihinde iz bırakan ancak unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin de deneyimlenebileceği Lokanta, şehrin bugününü ve geçmişini gündelik ve şık bir atmosferde harmanlıyor.

İstanbul mutfağı ile başlayıp şehre duyulan bir aşka dönüşen BİZ İstanbul misafirlerini İstanbul’un tüm renkleri, hikayeleri ve kültürleri ile sarmalayarak şehrin ruhuna doyacakları, kültürlerarası bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ