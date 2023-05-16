Bitter Çikolatanın Faydaları

1-Bitter çikolata antioksidan deposudur. Bitter çikolatanın içeriğinde bulunan kakao oldukça fazla antioksidan etkisini yüksek miktarda göstermektedir. Bu sebeple düzenli açıdan tüketilmesi pek çok kalp ve kanser hastalıklarını engellemektedir.

2-Bitter çikolatada bulunan teobromin molekülü sayesinde öksürüğe karşı iyi gelir ve boğazdaki inatçı kaşıntıyı da engeller.

3-Bitter çikolatanın içerisinde bulunan plavonoit maddesi kolesterol düşmanıdır. Bu sebeple bitte çikolata kolesterol seviyesini düzenler

4-Bitter çikolata kan basıncını düşürmede etkilidir.

5-Bitter çikolatada bulunan flavanoller cildi güneş ışınlarına karşı korur. Özellikle yaz aylarında bitter çikolata tüketilmesi cildimizi korumak için çok önemlidir.

6-Bitter çikolatanın kalp ve damar sağlığına da iyi geldiği bilinir. Bu da felç riskini aza indirmeye yardımcı olur.

7-Bitter çikolata beyne giden kan akışını artırararak beyin fonsiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar.

8-Bitter çikolatanın cilt sağlığı üzerinde oldukça fazla etkisi bulunmaktadır. Özellikle düzenli tüketimi ile birlikte güneş ışınlarının sebep olduğu hasarları iyileştirir. Bu da herkesin hayalini kurduğu güzel ve ışıltılı cilde kavuşmasını sağlar.

9-Moral bozukluğu, stres ve bu tip durumlarda bitter çikolaya yemelisiniz. Böylelikle kendinizi daha iyi ve daha rahat hissedeceksiniz.

10-Bitter çikolatanın yağ yakıcı özelliği olduğu için kilo vermede de olumlu etkisi vardır.

Ne Kadar Tüketmeliyiz?

Haftada 2 – 3 kez 30 ile 69 gram kadar tüketilmesi sağlığımız için olumlu olacaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ