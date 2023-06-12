İstanbul’da kent içi ulaşıma soluk aldıracak metro inşaatlarını yapım süresi uzadıkça tepkilerde artıyor. Şikayet konusu olan M12 metro hattının Göztepe inşaatının 2 yılda tamamlanacağının açıklanmasına rağmen 4 yıldır inşaatın sürmesi Göztepelileri isyan etme noktasına getirdi.

M12 (60. Yıl Parkı - Kâzım Karabekir) Metro Hattı. Metro hattının İstanbul’un Anadolu yakasında, ilk istasyonu 60. Yıl Parkından başlıyor. Kazım Karabekir ‘e kadar uzayacak olan 13 km uzunluğundaki sürücüsüz metro hattı 11 istasyondan oluşuyor. Toplamda 13 km uzunluğunda olun metro hattı İBB tarafından yaptırılıyor ve 2024 yılı içinde ulaşıma açılması planlanıyor.

Ama şikayetler yoğun. M12 Göztepe hattının 2 yılda biteceği açıklanmasına rağmen inşaatın 4 yıldır sürüyor olası tepkileri de beraberinde getiriyor. Semt sakinleri “Gürültü bir yana tonlarca hafriyat tozu sağlığımızı büyük tehlikeye attı hala atıyor, biz cadde üstündeyiz gece gündüz ne çektiğimizi biliyoruz. Şimdi yollar kapandı yaşlı pusetli hepimiz hayatımızı tehlikeye atarak yürümeye çalışıyoruz. Geçici bir üst geçit yapmak çok mu zor?

Bir hat 4 senede bitemedi 2 kere iş durdu hala çok yavaş çalışılıyor. Başında bütün proje için yeterli finansman yoktuysa, olabilir zordur finansman işleri o zaman hiç başlamayacaktınız. “diye tepki gösteriyor.