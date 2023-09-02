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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada üstlerinden 1 kilo 14 gram eroin çıkan iki kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Tatvan'da bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste seyahat eden 2 kişinin üst aramasında 1 kilo 14 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.