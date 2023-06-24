Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Bitlis ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Bitlis ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Bitlis ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih sürecinde yol gösterici olacak niteliktedir.

Bitlis Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Bitlis / Merkez / Hikmet Kiler Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 416,96 7,15 7,37 Bitlis / Tatvan / Tatvan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 407,72 8,62 8,34 Bitlis / Merkez / Nurullah Eren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 395,74 10,67 11,82 Bitlis / Tatvan / Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 362,71 17,4 20,47 Bitlis / Tatvan / Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 347,73 21,05 21,97

Bitlis / Ahlat / Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 329,64 26,09 29,42 Bitlis / Merkez / Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 312,05 31,82 32,57 Bitlis / Merkez / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 286,02 41,97 48,37 Bitlis / Merkez / Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 283,67 43 41,78 Bitlis / Tatvan / Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 271,73 48,57 56,99 Bitlis / Merkez / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 268,12 50,37 50,69 Bitlis / Ahlat / Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 208,62 87,5 – Bitlis / Tatvan / Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 196,12 94,06 98,45 Bitlis / Tatvan / Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 181,60 98,25 81,49

Hikmet Kiler Fen Lisesi, 416,96 taban puanıyla fen alanında başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Tatvan Fen Lisesi, Nurullah Eren Anadolu Lisesi, Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi ve Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi ise öğrencilere farklı eğitim programlarıyla seçenekler sunmaktadır.

Bitlis ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Bitlis ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir