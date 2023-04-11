Fon, yeni nesil kripto projelerinin gelişimini desteklemek amacıyla Web3 dostu girişim sermayesine ve seçkin Web3 projelerine yatırım yapmaya odaklanacak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitget, dijital para ekosistemini büyütmeye ve Web3 ortamının gelişimini desteklemeye devam ediyor. 2023 yılında 'Türevin ötesine geç' stratejisi kapsamında çalışmalarını sürdüren Bitget, Web3 Fonu lansmanını duyurdu. Hong Kong Blockchain Haftası’nda gerçekleştirilen lansmanda Bitget, Web3 Fonu ile küresel çapta risk sermayedarları ve projelere odaklanacak. Fon, Asya'da net bir yol haritası ve deneyimli bir ekibe sahip olan, gerçek dünyadaki sorunlara yenilikçi çözümler sunan ortaklara öncelik verecek. Bitget, şu ana kadar, Foresight Ventures, Dragonfly Capital, SevenX Ventures, DAO Maker ve ABCDE Capital gibi risk sermayedarlarından potansiyel ortaklıklar için teklifler aldı.

Web3’e yönelik en etkili projeler desteklenecek

Bitget Yöneticisi Gracy Chen yeni fona yönelik, "Web3'ün hızla geliştiğini, birçok projenin bu gelişimi daha da ilerletmek ve Web3'ü bir zamanlar Web2’de olduğu gibi gerçekten küresel bir fenomen haline getirmek için desteği hak ettiğini görebiliyoruz. Bu sebeple, Web3 Fonu, bu konudaki en etkili projeleri bulmaya çalışacak. Bu konuda tamamen bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım izliyor ve yatırım gerektiren herhangi bir yenilikçi proje ile ilgilenirken hesap verebilirliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Asya'da finansal yeniliği destekliyor ve platformumuzun DeFi (merkeziyetsiz finans) ve CeFi (merkezi finans) dünyaları arasında kullanışlı ve güvenli bir bağlantı görevi görebileceğine inanıyoruz. Analistlerden oluşan ekibimiz; proje seçimleri için takip edilmesi gereken kriterleri belirledi ve onlara sıkı sıkıya bağlı kalacaklar" dedi.

BitKeep Cüzdan’ı satın aldığını duyurmuştu

Bitget, bugüne kadar kripto para birimlerinin benimsenmesini ilerletmeyi amaçlayan çok sayıda çalışmanın destekçisi oldu. Yeni 'Türevin ötesine geç" stratejisi kapsamında borsa, geçtiğimiz aylarda bazı Web3 uygulaması satın aldı ve Juventus'a forma kol sponsoru olarak ve 2022-2023 sezonu için Juventus Kadın Takımı’na genel sponsor olarak destek sözü verdi. Web3 alanına büyük bir adım atan borsa; bir Web3 erişim ağ geçidi ve 9,5 milyondan fazla kullanıcısı olan, Web3 deneyimini daha da geliştirecek BitKeep Cüzdan'ı satın aldı. Bitget ayrıca hem bireysel girişimleri hem de topluluk ruhunu desteklemek amacıyla; çok sayıda etkinlik ve yarışma gerçekleştiriyor.

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