Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Bitget, merkeziyetsiz BitKeep çok zincirli cüzdana, 30 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu. 22 Mart tarihinde gerçekleştirilen Paris Blockchain Haftası etkinliğinde yapılan açıklamaya göre; Bitget, anlaşma sonrasında, 300 milyon dolar değerindeki şirkette, payını artırarak en büyük hissedar haline geldi. Bu ortaklık ile Bitget hizmet yelpazesini genişletecek. BitKeep ise Bitget’in borsa alanındaki kanıtlanmış teknolojisi ve güvenlik yeteneklerine erişmesini sağlayacak. Ayrıca BitKeep’in sunduğu cüzdan hizmetlerindeki istikrar ve güvenliğinin geliştirilmesine katkı sunulacak. Böylece her iki şirket de birbirinin güçlü yönlerinden yararlanarak DeFi (merkeziyetsiz finans) ile CeFi'yi (merkezi finans) birbirine bağlamak için işbirliği yapacak. Söz konusu yatırım, BitKeep cüzdanın, Bitget'in iş alanıyla birleşmesini içeriyor ve mevcut kullanıcı tabanını ve ürün tekliflerini önemli ölçüde güçlendiriyor. 2018 yılında kurulan ve 168 ülkede 8 milyondan fazla kullanıcısı bulunan kesintisiz ve güvenilir gözetimsiz cüzdan, SWAP ve NFT pazar yeri hizmetleri sunuyor. Cüzdan, Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Polygon ve Solana gibi 90 mainnet ağını ve 20.000'den fazla dApp'de 250.000'den fazla varlık türünü destekliyor. Bitget’in ‘Türevlerin Ötesine Geç’ stratejisinin bir parçası Cüzdana yapılan yatırım, iş alanını cüzdan sektörüne doğru genişleteceği ve yerel depolama ve varlık yönetimi hizmetleri sunmasına yardımcı olacağı için Bitget için önemli bir hamle. BitKeep'in yerleşik 8 milyon kullanıcı tabanını entegre ederek, Bitget tamamen yeni bir potansiyel müşteri kitlesine erişim elde edecek. Bu yatırım, Bitget'in CeFi ve DeFi'yi birbirine bağlamayı ve platformu lider bir vadeli işlemler borsasından kendi ekosistemine sahip kapsamlı ve bütünsel bir borsaya dönüştürmeyi öngören yeni Türevlerin Ötesine Geç stratejisinin bir parçası olarak Web3'e girişe yönelik önemli hamlelerinden biri olarak da öne çıkıyor. ‘Her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir işbirliği’ Bitget Yöneticisi Gracy Chen, yatırımla ilgili olarak “Bu hamle her iki tarafın da kazanacağı, merkeziyetsiz alanda ve ötesinde işbirlikçi çabaları kolaylaştıracak bir ortam sağlayacak. BitKeep ekibine sunduğu hizmetlerin güvenliğini ve istikrarını güçlendirmek için gerekli desteği sağladığımız için mutluluyuz. Aynı zamanda böylesine köklü bir sektör oyuncusunun büyüyen ekosistemimizin bir parçası olmasından heyecan duyuyoruz. 300 milyon dolarlık kullanıcı koruma fonu ile, en güvenilir kripto borsası olarak, kripto para kullanıcıları için güvenlik ve güvenilirliğin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu alandaki yerel çözümlerimizin BitKeep'in çerçevesine entegrasyonunun, cazip bir cüzdan olarak imajını güçlendireceğinden eminiz” dedi. Hem ürün portföyünü hem de pazarı büyütecek' BitKeep Yöneticisi Moka Han ise yatırımın kullanıcılar için önemi konusundaki görüşlerini şöyle anlattı: “Yatırım anlaşması, sadece finansal değil, aynı zamanda ürün büyümesi ve pazar genişlemesi için gerekli deneyimle birlikte profesyonel bir ekip tarafından bize sağlanacak teknik destek anlamına da geliyor. Bu ortaklıktan ve kullanıcılarımıza daha da kapsamlı dijital varlık yönetimi hizmetleri sunma potansiyeli elde edeceğiz. Bitget ile yakın olarak çalışmakla, sadece işimizin büyümesiyle kalmayıp, aynı zamanda kullanıcılarımıza fayda sağlayacak değerli deneyim alışverişi sağlayacağına inanıyoruz." BitKeep’in etkileyici servisleri; bir kripto cüzdandan daha fazlasına uzanıyor. Entegre dApp (merkezi olmayan uygulamalar) gezgini aracılığıyla kullanıcılara farklı blok zincirlerindeki çeşitli DeFi protokollerine ve NFT projelerine erişim sağlayarak kripto işlemleriyle sorunsuz ve zahmetsiz etkileşimleri kolaylaştırıyor. Aynı zamanda NFT pazar yerini, bir launchpad ve SWAP özelliğini de destekleyen BitKeep. Farklı yeteneklere sahip, amaca yönelik bir çözüm olan BitKeep, entegrasyon tamamlandığında Bitget'i daha da Web3 alanına taşıyacak. BitKeep, Mayıs 2022’de, 100 milyon dolar değerleme üzerinden 15 milyon dolar bağış topladığını duyurdu. Dragonfly Capital; KuCoin Ventures, A&T Capital, Foresight Ventures, SevenX, Matrixport, Bixin Capital, Danhua Capital, Peak Capital ve YM Capital’in de katılımıyla tura liderlik etti.