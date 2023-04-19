Kripto ekosisteminde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen özellikle son dönemde görülen toparlanmalar, sektörün geleceği adına ümit verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin de günden güne arttığı görülüyor. Bu kapsamda, dijital token alım satım platformu Bitfinex tarafından yayımlanan Alpha Raporu Bitcoin’in statüsüne ve piyasaların gidişatına yönelik önemli detayları içeriyor.

Yatırımcılar kripto para piyasalarında kayda değer iyileşmelerin görüldüğü bugünlerde, sektörün nereye ilerleyeceği hususunda soru işaretleri taşıyor. Özellikle Bitcoin’in izlediği seyir sektördeki paydaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Böylesi bir dönemde, konuya ilişkin analizlerin yer aldığı Alpha Raporu’nu hazırlayan dijital token alım satım platformu Bitfinex; Bitcoin’in spot hacmi dominansı, boğa piyasası beklentileri ve Bitcoin’in benimsenme sürecine dair önemli detayları ekosistemle paylaştı.

Bitcoin, spot hacmindeki dominansını yitiriyor

Geçtiğimiz aya bakıldığında, FTX’in iflasından bu yana spot Bitcoin işlem hacimlerinin en yüksek düzeye ulaşmasının ardından önemli ölçüde azalma eğiliminde olduğu görülüyor. Hacimlerde yaşanan artışlar, büyük fiyat dalgalanmalarına ve BTC işlem çiftlerinde sona eren işlem ücretlerine dayandırılıyor. CoinGecko’nun API’sinden alınan verilere göre, 14 Nisan Cuma günü özelinde büyük borsalardaki spot Bitcoin işlem hacimleri yaklaşık 16,4 milyar dolar olarak görülüyor. Bildirilen bu rakam, geçen ayın aynı döneminde bildirilen 70 milyar dolarlık spot hacme kıyasla dramatik biçimde tezat bir duruma işaret ediyor. Bu noktada, hacimde kaydedilen düşüşün yalnızca spot işlem hacimleriyle sınırlı olmadığını belirtmek gerekiyor.

The Block’un verilerine göre, Nisan ortasına bakıldığında Bitcoin vadeli işlem hacimlerinde de kayda değer bir düşüş bulunuyor. Bitcoin vadeli işlemlerinin aylık işlem hacmi yaklaşık 350 milyar dolarken, bu rakam Mart ayında kaydedilen 1,3 trilyon dolarlık hacme göre ciddi ölçüde düşük kalıyor. Gerek vadeli gerekse spot piyasalardaki işlem hacimlerindeki bu azalma, Bitcoin piyasa faaliyetlerinde bir soğuma olduğunu gösteriyor.

Zincir-içi eğilimlerin olumlu seyretmesi, Bitcoin’de orta ve uzun vadede boğa piyasasının devam edeceğini düşündürüyor

Bitcoin ağına yönelik talebin göstergesi olarak değerlendirilebilecek olan ağ kullanımıyla ilgili temel zincir-içi ölçütler önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Ağ kullanımındaki artış, genelde Bitcoin’in bir ödeme ve mutabakat sistemi olarak kullanımına yönelik talepteki artışın bir yansıması olurken, kripto paralar için olumlu bir görünüme işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin’i bir ödeme seçeneği olarak benimseyen kullanıcı ve işletmelerin sayısındaki artışa ve dolayısıyla kripto paraya olan talepteki artışa bağlanıyor.

Ağ kullanımının zincir üzerindeki ölçütlerinin yükselmeye devam etmesi orta ve uzun vadede Bitcoin için olumlu bir görünümü işaret ediyor. Bu ölçümler arasında Glassnode tarafından bildirildiği üzere; günlük aktif cüzdan sayıları, sıfır olmayan bakiyeye sahip cüzdan sayısı, yeni cüzdan sayısı ve günlük işlem sayısı gösterilebilir.

Kanıtlar Bitcoin kabulünün giderek derinleştiğini gösteriyor

Bitcoin’in giderek daha fazla kabul edildiğine dair kanıtları derinleştiren bir başka zincir içi ölçütü, en az bir BTC’ye sahip olan tekil zincir içi varlıkların sayısı olarak değerlendirilebilir. Bu ölçütün, önceki ayı piyasalarına nazaran bir BTC’nin tamamını elde etmenin artık daha zor olmasına rağmen artmış olması oldukça dikkat çekiyor. Bu durum, yüksek volatiliteye rağmen daha fazla insanın Bitcoin’in değerini bir mülk cinsi olarak kabul ettiğini gösteriyor. Kaydedilen bu artış, Bitcoin’in değer saklama aracı, yatırım varlığı ve ödeme aracı olarak benimsenmeye devam ettiğinin güçlü bir göstergesi olabilir.

Piyasa duyarlılığı dönüşüyor: Ayı piyasasından boğa piyasasına

Mevcut verilere göre, Bitcoin’in şu anki gerçekleşen fiyatı 19.892 dolar iken, uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen fiyatı 18.929 dolar olarak görünüyor. Piyasa dönüş noktasına henüz ulaşılmasa da iki ölçüt birbirine oldukça yakın, bu durum Bitcoin’in bu kritik dönüş noktasına şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ulaşma yolunda olduğunu gösteriyor, piyasa duyarlılığının da ayı piyasasından boğa piyasasına geçtiğine işaret etmesi bekleniyor. Piyasa dönüş noktasının gerçekleşmesi Bitcoin adına sürdürülebilir bir büyüme yahut fiyat istikrarını garanti etmiyor. Ancak tüm bunlar yatırımcılar ve piyasa analistleri için olumlu bir gösterge olarak ele alınabilir.

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