Geçtiğimiz hafta altcoin fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte yatırımcılar majör kripto para Bitcoin ile altcoinlerden, XRP, Cardano ve Polygon’u tercih ederek ufak girişlerle pozisyonlarını arttırdı. Bitcoin’e göre dirençli davranan Ethereum ile Avalanche ve Tron’dan da çıkışlar mevcuttu. Ayrıca, BTC ve ETH'un volatilitesi son yılların en düşük seviyelerinde olmaya devam ediyor.

Zincir üstü veriler incelendiğinde ise balina olarak ifade edilen, elinde yüksek miktarda Bitcoin bulunduran madencilerin borsalara 55 bin civarında Bitcoin taşıması oldukça kritik bir öneme sahip. Genellikle kar satışları için borsalara taşınan Bitcoin’lerin ilerleyen süreçte satılması durumunda, satış baskısıyla karşılaşmasına ve hızlı düşüşlere neden olabilir.

Genel kripto piyasasına bakıldığında, toplam değeri 1,03 trilyon dolar seviyesinde hareketliliğine devam ederken, altcoinler arasında 24 saatte ayrışan SFP çift haneli kazançlarla en çok yükseliş yaşayan altcoin olarak öne çıkıyor.

Makro gündemin çok yoğun olmadığı bu hafta piyasalar, FED Başkanı Powell’ın çarşamba günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi ve perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi önünde vereceği ifadeye odaklanmış vaziyette. Bugün ise FED’in para politikasına yönelik yeni sinyaller gelmesi yönünden TSİ 13.30'da St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın, TSİ 18.45'te New York Fed Başkanı Williams'ın ve Fed Başkan Yardımcısı Barr'ın konuşmaları takip edilecek.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, cuma gününden bu yana toparlanmayı sürdürüyor. Dün yeşil banda kadar yükselen Bitcoin, bugün sabah saatlerinde 27.180$’a değdi. Bu sınırı geçemese de son zamanların önemli destek seviyesi olan 26.762$ seviyesinin üzerine atması ve şimdiye kadar kalıcılık sağlaması kısa vadeli görünüm için olumlu. Aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamasının da üzerine gelen Bitcoin, düşen kanalın üst bandına kadar da yükselmeyi başardı. Kanalı kırabilecek mi sorusunun cevabı Bitcoin için önümüzdeki günlerde iki aylık düşen trendin terk edilmesi konusunda önemli olacak.

Şu anda son iki haftadır yaşanan olumsuz görünüm ve riskler geride bırakılmış olarak görünüyor. Pozitif ivmenin devamı halinde önce 27.470$ ve ardından 28.000$ Bitcoin için hedef seviyesi olabilir. Aksi senaryoda ise önce 26.700$, ardından 26.000$ seviyesi sırayla destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

BITCOIN DOMİNANS (BTC.D) TEKNİK ANALİZ

Bitcoin’in yükseliş serisine başladığı Kasım 2022 tarihinden bu yana yükseliş eğilimi gösteren ve bir trend oluşturan Bitcoin Dominansı, son iki yılın en yüksek seviyesi olan ve psikolojik bir direnç seviyesi olan %50’yi aşmayı başardı. Bu altcoin piyasasından nispeten çıkış olduğuna ve yatırımcıların Bitcoin’i bu dönemde daha çok tercih ettiğini ortaya koyuyor. Özellikle son dönemde altcoinlerdeki gerek geri çekilme gerekse de yükseliş hareketlerinde istenilen prim hareketini yapamama gibi konular, Bitcoin dominansının bu kadar yükselmesi nedeniyle gerçekleşiyor. Son 2 yıl içerisinde 3 kez %48 denemesi gerçekleştiren Bitcoin dominansı, bu sefer bu bölgeyi aşmayı başardı ve %50 eşik seviyesinin üstüne geldi. Bitcoin’in güçlenmeye devam etmesi senaryosunda dominans için ilk hedef %51 ve %52 bandı olacaktır. Altcoinlerdeki risk iştahının arması durumunda ise Bitcoin dominansının kısa vadede önce %48, daha sonra %44’lere geri çekilmesi beklenebilir.