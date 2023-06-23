“Bitcoin hafta sonuna girerken 30.000$’ı kendine destek seviyesi yapmayı başardı. 13 Mart’tan bu yana en radikal haftalık yükselişini gerçekleştiren Bitcoin, pazartesi gününden bugüne %16’yı aşan seviyede prim yaparak 30.700$’a dokundu. Bu sabah saatlerinde 30.000$ sınırından alıcı bulan Bitcoin ve 1.900$ sınırının hemen altında fiyatlanan Ethereum da hafta sonu öncesi kısa vadeli görünüm oldukça pozitif görünüyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak haftanın son iş gününde kripto para piyasasını değerlendirdi.

Bitcoin’in özellikle 28.800$ ve üstünde kalıcılık sağlaması, ardından 30.000$’ı aşarak günlük kapanış gerçekleştirmesi yükselişteki kalıcılık görünümünü artırıyor. Hafta sonu olumlu görünümün devamı halinde ilk hedef 30.700$ olacaktır. Ancak hafta sonları hacimlerin düştüğü, genellikle güçlü yükselişlerin ardından bir miktar kar satışlarıyla da karşılaşılabileceği unutulmamalı. Fiyatın olası 29.200$’a geri çekilmesi halinde 28.000$ bölgesinde biriken long (uzun pozisyon) likiditesini de dengelemeye çalışabileceğini hatırlatmakta fayda var.

Öte yandan SEC ve FED gerginliğini geride bırakan ve BlackRock kaynaklı hızlı bir ralli yaşayan kripto para piyasası son olarak FED başkanı Powell’ın konuşmasından ciddi destek buldu. Beklenmedik şekilde stablecoinler’i bir para birimi olarak gördüklerini ve FED’in kripto paralar konusunda zayıf ve geride kalmasının hata olacağını belirtmesi piyasadaki coşkuyu artırdı. Sonuç olarak kısa vadeli ralliyi yaşayan Bitcoin, bu aşamada karar verme durumuna geçiyor. 30.000$’ın üzerindeki seyir devam edecek mi yoksa tekrar 29.000$’lere bir gerileme yaşayacak mı bu bir belirsizlik konusu.

Bununla birlikte %51,76 ile hemen hemen 2,5 yılın zirvesinden dönen Bitcoin dominasyonu şu an %51,4 ile son döneme kıyasla oldukça yüksek seviyelerde seyrederken, Bitcoin’in iki gündür bir miktar durulması sonrası altcoinlerde olumlu bir performans göze çarpıyor. Son dönemin popüler tokenlerinden olan PEPE’nin 3 günlük yükselişi %70’i aşarken BSV, VET ve BCH günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin 2023 yılında gördüğü en yüksek seviye olan 31.000$ seviyesine yakın hareketlilik göstererek bu sabah saatlerinde 30.000$ seviyelerinden alıcı buluyor. Psikolojik direnç seviyesi olan 30.000$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması 2023 yılının yeni en yüksek seviyelerini beraberinde getirebilir.

Teknikte düşen kanalı salı günü kırmasının ardından formasyon gereğince çarşamba günü hedef seviyesini gerçekleştiren Bitcoin için olası yukarı yönlü hareketlilikte tekrar 30.700$ seviyesini test etmesi beklenebilir. Ardından en son 1 yıl önce görülen 31.775$ seviyesi bir sonraki direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Olası aşağı yönlü bir hareketlilikte ise 30.000$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamazsa 29.350$ ardından da 28.285$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum dokuz günde %15 civarında net artış göstererek Bitcoin ile birlikte korele hareketlilik gösteriyor. Bu sabah saatlerinde 1.878$ seviyelerinde fiyatlanan Ethereum yükselen kanal içerisine tekrar dahil olup kalıcılık sağlamış gözüküyor.

Son üç gün içinde test ettiği 1.885$ direnç seviyesini hala kıramamış olan Ethereum için olumlu haber akışında ilk direnç 1.885$ ardından da bir sonraki direnç seviyesi olarak kanalın orta bandı 1.975$ seviyesi karşılanabilir. Olası aşağı yönlü bir hareketlilikte ise 1.844$ ilk destek seviyesi iken bu seviyenin kırılması halinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.808$ seviyesi oldukça önemli ikinci destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.