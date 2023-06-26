Haziranda 2023'ün en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, Haziran ayının başından bu yana yüzde 12 arttı.
BTC Neden Yükseldi?
Geçtiğimiz hafta global yatırım yönetimi şirketi BlackRock’un Bitcoin borsa yatırım fonu başvurusu yapmasının ardından yükselişe geçen Bitcoin, bu hafta Rusya’da paralı ordu Wagner’in Rus ordusuna başkaldırmasının ardından yaşanan endişe nedeniyle 30 bin doların üzerindeki seyrini korudu.
Bitcoin'de Yükseliş Sürecek Mi?
Uzmanlar, Bitcoin’in yaz aylarının geri kalanında 25 bin ila 30 bin dolar aralığında işlem görme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Ayrıca kıdemli stratejist Mike McGlone, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, BlackRock’ın hamlesinin Bitcoin’i ABD resesyonu, potansiyel hisse senedi ayı piyasası ve merkez bankalarının keskin tavrından koruyamayacağını belirtti.Kaynak: MEHMET AYCAN