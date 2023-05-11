“Bitcoin, dün yine oldukça hareketli saatler geçirdi. Önce öğle saatlerinde 28.300$’a yükselen Bitcoin, daha sonra akşam saatlerinde hızlı bir şekilde 26.800$’a kadar gerileyerek dalgalandı. Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, Bitcoin özelinde piyasa gelişmelerini değerlendirdi.

Bitcoin’de yaşanan dünkü yükselişi için makro ekonomik bir veri olan ABD enflasyonun açıklanmasını en önemli sebep olarak söyleyebiliriz. Geçmişte de Bitcoin fiyatına önemli etkileri olan ABD enflasyon verisi %5’lik beklentiye karşı %4,9 olarak açıklandı. Enflasyonda düşüş ivmesinin devam etmesi piyasalara moral getirdi. Bitcoin kısa sürede %3 civarı değer kazanarak 28.300$’a kadar yükseldi. Ancak bu seviyeleri koruyamayadı ve akşam saat 20.00 civarında olağan dışı bir fiyatlama görüldü. Çok kısa sürede Bitcoin 28.300$ seviyelerinden 1.500$ geri çekildi ve 26.800$’ı gördü. Ardından yine aynı hızla toparlandı ve 27.500$ bölgesinde konsolide oldu.

Dünkü ani düşüşün sebebine gelecek olursak daha önce Mart ayında da gündeme gelen ABD hükümetinin çeşitli yollarla ele geçirdiği yüksek miktarda Bitcoin’leri sattığı yönünde yayılan FUD haberleri ve devamında telegram kanallarında bir kullanıcının paylaştığı, gerçekleştiği öne sürülen bir Bitcoin transfer mesajı oldu. Blok zinciri istihbarat ve analitik şirketi Arkham hesabına alarm kuran bir kullanıcı 270 milyon dolar değerindeki yaklaşık 10.000 Bitcoin’in satıldığını gösteren bir bildiri yayınladı. Bu bildiri ardından hızlıca FUD dediğimiz endişe ve paniğe sebep olarak piyasada ani bir satış baskısı getirdi. Daha sonra Arkham tarafından yapılan açıklamada bu etiketlemelerin şirket tarafından yapılmadığı ve ABD hükümetiyle ilişkili olan cüzdanlarda bir hareket olmadığı vurgulandı. Haberin yalanlanmasının ardından Bitcoin toparlanarak tekrardan 27.500$ bölgesine yükseldi ve yeni günde de bu seviyelerde fiyatlanarak başladı. Her ne kadar gerçek olmayan bir haber kaynaklı düşüş gerçekleşse de dün öğle saatlerinden sonra piyasada hakim olan olumlu havanın kaybolmuş olduğu görülüyor. Şu anca kırılgan bir bölgede fiyatlanan Bitcoin’in kısa vadede tekrardan 28.300$ bölgesinin üzerinde yer alması gerekiyor.

Bu gelişmeler görülürken Ethereum ise 1835$ bölgesinde fiyatlanıyor. Yüksek dalgalanmaların etkisiyle kripto para piyasasında 24 saatlik hacim 50 milyar dolar bölgesi ile son günlere kıyasla yüksek bir seviyede gerçekleşti. Piyasanın toplam değeri ise 1,13 trilyon dolar ile son 1 haftadır yatay – negatif bir görünüm içerisinde. Altcoinlerde ise Bitcoin ve Ethereum’a kıyasla baskı devam ediyor.

Bugün piyasalarda takip edilecek en önemli veri ise ABD üretici enflasyon verisi. Beklenenden düşük gelen bir veri düne benzer şekilde bir yükseliş havası yaratabilir.

BİTCOİN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, dün ABD’den gelen beklenti altı enflasyon verisiyle birlikte %3 civarında artışlar gösterse de dün akşam Türkiye saatiyle 20:05’te gelen yalan haber akışı %5’lik bir geri çekilmeyle 26.777$ seviyelerini test etmesine neden oldu. Yatırımcıda panik havası yaratan bu durumun ardından hızlı toparlanmalarla beraber Bitcoin, bu sabah saatlerinde 27.500$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Önemli bir destek seviyesi olan 27.470$ üzerine tutunmuş olması şimdilik pozitif; fakat olası bir geri çekilme halinde tekrar 27.470$ seviyesini test etmesini beklenebilir. Bu seviyenin kırılması halinde ise 26.760$ seviyesi oldukça kritik bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatlamaların olumluya dönmesi durumunda ise direnç seviyeleri olarak 28.274$ ve 29.352$ olarak karşılanabilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum dün yaşanan geri çekilme ile birlikte Mart ayından beri süren yükselen trend üzerindeki hareketine son verdi. Trendin kırılmasıyla birlikte bu sabah saatlerinde 1.830$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Ethereum’da yükseliş hareketliliğinin devam etmesi için trend çizgisinin üzerinde (1.845$) günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. 1.845$ üzerinde kalıcılık sağlaması halinde sırasıyla 1.885$ ve 1.941$ seviyeleri önemli direnç seviyeleri olarak karşılanabilir. Olası düşüş hareketinin devamı halinde ise 1.803$ ve 1.780$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.