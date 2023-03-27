Geçtiğimiz hafta 9 ayın zirvesi olan 28.860$ seviyelerini gören Bitcoin, haftayı kırmızı mum ile kapatarak yeni haftaya kırmızı mumla başladı. Bugün sabah saatlerinde Bitcoin 27.780$ seviyelerinde hareketlilik gösterirken, Ethereum 1.750$ seviyelerinden alıcı buluyor. Cuma günü ABD’den gelen öncü PMI verileri beklentilerin üzerinde gelerek ekonomik aktivitede olumlu bir görünüm çizerken Euro Bölgesinden gelen PMI verileri ise karışık bir görünüm sundu. Gelen PMI verileri sonrası ABD hisse senedi endeksleri pozitif kapanışlar yaparken, Euro Bölgesinde bankacılık krizlerinin endişeleriyle negatif kapanışlar mevcuttu. Bu sabah saatlerinde vadeli endekslere bakıldığında karışık bir seyir hakimken, kripto para piyasasında negatif bir görünüm hakim. Kripto piyasasının toplam değeri geri çekilmelerle birlikte psikolojik direnç olan 1 trilyon doların üzerinde 1,12 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin’in dominasyonu yükselişine devam ederek %47,75, Ethereum dominasyonu ise %19,05 seviyelerinde yer alıyor. Bugün RAD, JOE, UMA ve AUCTION çift haneli kazançlarla Bitay’da en çok yükselen kripto paralar olarak öne çıkıyor. Bugün küresel piyasalarda önemli bir veri bulunmamakla birlikte kriptolardaki hareketliliğe kendi iç dinamiklerindeki haber akışları neden olabilir.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, güne yatay negatif hareketle başlayarak yükselen kanalın içerisinde 27.780$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Dört saatlik grafik incelendiğinde hafta sonu kanalın orta bandından 2 kez ret almış gözüküyor. Olası yukarı yönlü bir harekette kanalın orta bandı olan 28.060$ seviyesinin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından 28.285$ seviyeleri test edilebilir. Bu seviyenin kırılması yukarı yönlü harekette kanalın üst bandı olan 29150$ seviyelerine kadar yükselişi destekleyebilir. Olası geri çekilmelerin devamında ise ilk destek seviyesi kanalın alt bandı olan 27.015$ seviyesi karşılanabilir. Bu seviyeye tutunamaması halinde önemli bir destek seviyesi olan 26.760$ ardından da 25.250$ seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum, yaklaşık 10 gündür yatay bir bant aralığında hareketlilik gösterirken bugün sabah saatlerinde 1.753$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Güne kırmızı mumla başlayan Ethereum için aşağı yönlü hareketliliğin devamında 1.707$ önemli ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.660$ seviyesine kadar bir geri çekilme görülebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise 1.770$ üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından 1.850$ oldukça önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1.885$ seviyeleri test edilebilir.