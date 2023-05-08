Kripto para piyasalarında daha çok sektörel gelişmelerin yarattığı dalgalanmalar hakim. Lider kripto para birimi Bitcoin, Cuma günü %2 artış kaydettikten sonra global bir borsanın çekim işlemlerini durdurmasının ardından haftaya 27.700$ seviyesinden başladı.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz piyasa gelişmelerini değerlendirdi.

Cuma günü açıklanan Nisan ayı ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin 185 bin kişi üzerinde gerçekleşti, işsizlik oranında ise beklenti yükselmesiyken %3,4 seviyesinde geriledi. Bu rakamla ABD’de işsizlik oranı son 54 yılın en düşük seviyesine indi. Son olarak enflasyonun seyri açısından önemli olan ortalama saatlik kazançlar Nisan’da %0.3’ten %0,5’e yükselerek son dokuz ayın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Veriler incelendiğinde ücretlerden kaynaklanan enflasyonist baskının devam ettiğini ve işsizlik oranındaki geri çekilmelerin FED’in enflasyonla mücadelede elini güçlendiren veriler olarak karşımıza çıktı. Fakat bankacılık krizinin ekonomik hasara neden olabileceği beklentileriyle ve Çarşamba günü Powell’ın faiz artışının sonu olabileceğini ima etmesiyle ABD hisse senedi endeksleri haftanın son gününde pozitif kapanışlar yapsa da bu sabah saatlerinde vadeli endekslerde karışık bir seyir hakim oldu. Kripto piyasasında ise Cuma günü %2’lik yükselişlerin ardından haftanın ilk gününde %5 civarında geri çekilmeler görüldü. Lider kripto para birimi Bitcoin yeni güne 28.100$ seviyelerinde başlarken değerlendirme hazırlanırken 27.700$, Ethereum 1.850$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Kripto piyasasının toplam değeri bu geri çekilmelerle birlikte tekrar önemli bir eşiğin altında 1,13 trilyon dolar seviyesinde hareket ediyor. Altcoinler’de de %3-%5 civarında geri çekilmeler mevcut.

Hafta sonu kripto piyasasındaki düşüşleri global bir borsada yaşanan çekim işlemlerinin durdurulması da etkiledi. Yoğun çekim talepleriyle kısa süre içinde iki kez çekim taleplerini durdurmasının ardından yatırımcılarda panik havası yaratan borsa, boğa piyasasının belirtileri olduğu söylemleriyle normal seyrine döndü. Fakat bu Bitcoin üzerindeki satış baskısına engel olamadı. Piyasa da yatırımcılar alım yönlü istekli olsa da FUD haberleri kriptolarda satış baskısına neden oldu.

Gözler 14 Haziran’daki Fed toplantısına çevrilmiş vaziyette. Bu süreçte ABD’den alacağımız makroekonomik veriler ise oldukça önemli olacak. Bu verilerden ilki; bu hafta Çarşamba günü gelecek olan TÜFE verisi ardından da Perşembe günü alacağımız ÜFE verisi olacak. TÜFE verisinde beklenti %5 iken ÜFE verisinin %2,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ayrıca kripto piyasasındaki haber akışları piyasa üzerindeki volatiliteyi artırmaya devam edebilir.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Makro ekonomik veri açısından yoğun bir haftanın geride bırakılmasının ardından Bitcoin geçtiğimiz haftayı hafta sonu satışlarının etkisiyle %2,5 civarında bir geri çekilmeyle kapattı. Küresel piyasalar tarafında da risk iştahının sınırlı olmasının ardından haftaya 27.700$ civarında başlayan Bitcoin, yaklaşık 2 aydır oluşturduğu yükselen kanalın dışına çıkarak haftaya başlamış oldu.

Hem yükselen kanalın alt bandına denk gelen hem de yatay destek seviyesi olan 28.300$ seviyesinin altında 4 saatlik ve günlük kapanış yapılmaması, yükseliş ivmesinin devam etmesi için önem arz ediyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi ve altında günlük kapanışların yapılması halinde Bitcoin’de sırasıyla 27.600$ ve 26.700$ seviyeleri görülebilir. Yükseliş halinde ise 28.700$ ve 29.350$ seviyeleri direnç bölgesi konumunda yer alıyor.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Lider altcoin Ethereum ise oldukça dalgalı geçirdiği ve %10’luk bir hareket alanı içerisinde geçirdiği haftayı yatay kapatarak yeni haftaya 1.850$ seviyelerinden başladı. Shapella güncellemesi öncesinde ve sonrasında da dalgalı fiyatlamasını sürdüren Ethereum, son günlerde Bitcoin’e kıyasla bir miktar daha olumlu bir fiyatlama içerisinde hareketini sürdürüyor. 1.885$ kritik bölgesini aşmakta ve üzerinde günlük kapanış yapmakta kısa vadede zorlanan Ethereum için bu bölge önemini koruyor. 1.800$ psikolojik olarak 1.780$ ise fibonacci 0,618’e denk gelen teknik destek seviyeleri olarak karşımıza çıkarken yukarıda önce 1.885$, ardından fibonacci 0,786’ya denk gelen 1.941$ seviyeleri Etheruem için direnç bölgeleri konumunda.

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