Piyasa FED’in faiz kararı ve ABD’de bankacılık alanında yaşanan olumsuz gelişmelerin gölgesinde yeni güne başladı. Bitcoin yeni günde 29.000$ hemen üzerinde, Ethereum da 1.900$ seviyelerinden alıcı buluyor. Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak kripto para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Haftanın en önemli gündem maddesi olan ve merakla beklenen FED mayıs ayı toplantı kararı açıklandı. Dün saat 21.00’da açıklanan karara göre ABD merkez bankası FED, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak %5 - %5,25 bandına yükseltti. Bu karar ile birlikte ABD’de faizler 2006 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Mart 2022 – Mayıs 2023 arasında ardı ardına 10 toplantı boyunca faiz artıran FED ise son 40 yılın en hızlı sıkılaşma döngüsüne imza atmış oldu.

25 baz puanlık faiz artış kararı beklenmekle birlikte karar metnindeki bazı değişiklikler ve FED başkanı Powell’ın birtakım söylemleri öne çıktı. Açıklamalardaki şahin ve güvercin dengeyi korumaya çalışan Powell, bankacılık sisteminin yaşanan iflaslara rağmen sağlam olduğunu belirtti. Karar metninden “bazı ek politika sıkılaştırmaları uygun olabilir" ifadesinin çıkarılması ise önümüzdeki dönemde FED’in sıkılaştırma döngüsüne son verebileceği beklentilerini güçlendirdi. Piyasalar FED kararını olumlu karşılarken Bitcoin, karar anında 500$’lık bir bant aralığında dalgalanarak 28.300$’ın üzerindeki fiyatlamasını korudu. Akşam saat 22.00’dan sonra ise ABD merkezli PacWest bankasının da finansal zorluklar yaşadığı haberlerinin yayılmasının ardından endeksler geri çekilirken Bitcoin’e tekrardan talep geldi. Hızlı alımlarla kısa sürede %4 civarında bir yükseliş yaşayan Bitcoin 29.300$’a kadar yükseldi. Ethereum ise 1.915$ seviyelerini test etti. Sabah saatlerinde 29.000$’ın hemen üzerindeki fiyatlamasını sürdüren Bitcoin, finansal piyasalarda yaşanan kırılganlıkların arasında olumlu performansını sürdürerek yatırımcılarına 2023 yılında kazandırmaya ve güvenli liman olmaya devam ediyor. Öte yandan Ethereum ise sabah saatlerinde 1.900$ bölgesinden alıcı buluyor.

Son üç gündür küresel piyasaların aksine yükseliş eğilimini sürdüren kripto para piyasaları ise bugüne de yükselişle başlarken kripto para piyasalarının toplam değeri tekrardan 1,2 trilyon dolara yükseldi. Hacimlerde ise son günlere kıyasla toparlanma gözlendi ve son 24 saatteki işlem hacmi 40 milyar doların üzerine yükseldi.

Haftanın en kritik kararının geride bırakılmasının ardından bugün de Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Bankanın benzer şekilde sıkılaştırma döngüsüne devam ederek faizi 25 baz puan artırması bekleniyor. Yarın ise ABD’de tarım dışı istihdam verisi ile birlikte işsizlik oranının açıklanması piyasaların dikkatinde olacaktır.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin dün faiz kararı ve ardından Powell’ın konuşması sonrası 28.110$ seviyelerini test etse de ardından hızlı bir toparlanma ile 29.260$ seviyelerine kadar bir yükseliş yaşadı. Yeni güne yeşil mumla başlayan Bitcoin bu sabah saatlerinde 29.160$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Dünkü yükselişiyle birlikte tekrar 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde olması pozitifliğini şimdilik destekliyor. Olası yukarı yönlü hareketliliğin devamında ilk direnç olarak 293.50$ seviyesinin çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde ilk olarak 29.850$ ardından da 30.300$ seviyelerine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 50 günlük hareketli ortalama olan 28.730$ ilk destek seviyesi olarak karşılanabilir. Bu seviyenin kırılması halinde 28.285$ ardından da 28.100$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum dün gelen yükselişle birlikte önemli bir direnç seviyesini kırarak bu sabah saatlerinde 1.898$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Bitcoin fiyatı ve dominasyonunun artış göstermesi, Ethereum dominasyonunun düşmesi şimdilik Ethereum ve diğer altcoinler için baskı yaratıyor. Fakat 50 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde olması şimdilik pozitif.

Olası yukarı yönlü bir harekette ilk olarak 1.918$ ardından da oldukça kritik olan 1.941$ seviyeleri test edilebilir. 1.941$ seviyesinin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 1.982$ seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.897$ seviyesinin üzerinde tutunması önemli olacaktır. Bu seviyeye tutunamaması halinde 1.885$ ardından da 1.844$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.