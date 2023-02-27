Geçtiğimiz hafta 25.250$ seviyelerine kadar yükselen Bitcoin, hafta sonu 22.720$ seviyelerine kadar geri çekildi. Bugün ise 23.275$ üzerinde 23.370$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Ethereum da hala 1.720$ seviyesini aşamadı ve 1.635$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Ethereum’un Bitcoin’e göre daha pozitif hareketlilik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bitcoin dominansının 44 seviyesinin altına gelmesi alt coinleri biraz daha güçlü tutarken Ethereum dominansı ise 19,4 ile yükselişte.

Geçtiğimiz hafta gelen veriler, FED’in faiz arttırım hızını yavaşlatmayacağını gösteriyor. Doların artışına sebep olan bu veriler piyasada risk iştahının düşmesine sebebiyet verdi. Bu hafta kripto para piyasasını çok yoğun bir makro gündem maddesi yok, bu yüzden de kriptoların kendi iç dinamiklerindeki haber akışları önemli olacaktır. Piyasa bugün Türkiye saati ile 16:30’da ABD’den gelecek olan Çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi ve FED üyelerinin konuşmalarını da takip edecek.

Vadeli endekslerde ise yatay pozitif seyir göze çarpıyor. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri 1,03 trilyon dolar seviyelerinde seyrediyor. Bugün Bitay’da günün en çok yükselenleri ise AKRO, RIF, DODO ve STG olarak öne çıkıyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, cuma günü yaşadığı %5 civarındaki geri çekilmeyle içinde hareket ettiği kanalı aşağı yönlü kırmıştı. Hafta sonu ise ufak düzeltmeler yapan Bitcoin, bugün sabah saatlerinde 23.370$ seviyelerinde fiyatlanıyor.

Kanalın alt bandını sabah saatlerinde test ederek ret alan Bitcoin için aşağı yönlü hareketliliğin devamında 23.275$ seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması hafta sonu görülen 22.720$ ardından da 22..316$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 23600$ ilk önemli direnç seviyesi olurken bu seviyenin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 23950$ ardından da kanalın orta bandı olan 24.420$ seviyesi test edilebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum, Bitcoin’de yaşanan geri çekilmeyle birlikte hafta sonu önemli bir destek seviyesinin altına fitil atsa da tutunmayı başardı. Bugün sabah saatlerinde ise 1.635$ seviyelerinde fiyatlanıyor.

Aşağı yönlü bir harekette 50 günlük hareketli ortalama olan 1.615$ ardından da fibonacci seviyesi olan 1.595$’ın destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyelere tutunamaması halinde 1.557$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Yukarı yönlü bir harekette ise 1.660$ seviyesi ardında birçok kez denediği ve kıramadığı 17.20$ seviyesi kritik direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi