Bitcoin neden yükseliyor? Şimdi BTC alınır mı? Yakın geçmişte yaşanan gelişmeler, Bitcoin'in (BTC) fiyatını önemli ölçüde yükseltti. Ancak bu yükselişin sürdürülebilir olup olmadığı hala belirsiz. Birkaç gündür gözlemlenen hızlı yükseliş, BlackRock haberlerinin etkisiyle şekillendi. Yatırımcılar, fiyatın yükselmeye devam edip etmeyeceğini veya boğaların gücünü yavaşça kaybedip kaybetmeyeceğini merakla bekliyor. Detayları haberimizde...

Bitcoin neden yükseliyor?

2023 Mart'ında Bitcoin fiyatındaki çarpıcı rally, şu anki durumla paralellikler taşıyor. O dönemde, BTC fiyatı, 25.200 dolarlık bir yıllık zirveden %22'den fazla düşüş yaşamıştı. Haberler olumsuzdu; ABD dolarına olan bağlantısını kaybeden USDC ve yeniden bir bankacılık krizinin yaklaşması gibi. Ancak, Silicon Valley Bank (SVB) kurtarma haberlerinin yayılması sonucunda BTC, %46'lık bir yükselişe başladı. İlgili yükseliş, bir günlük ara vermeyle gerçekleşti.

Şu anda, Bitcoin, 14 Haziran'da 25.000 doların altına düştüğünde benzer bir durumda olabilir. Olumsuz haberler (Tether FUD, SEC davalari ve daha fazlası) ardından, BTC, BlackRock'ın Bitcoin spot ETF'si için başvurusu gibi olumlu haberlerle kurtarıldı.

Şimdi BTC alınır mı?

Gelişmeler üzerine BTC %20'den fazla yükseldi. Ancak hala belirsizlik var: ikinci pompalama kısmı bugün gelecek mi, yoksa Bitcoin zaten yükselişini yaşadı mı?

Greekslive analistlerine göre, bugün BTC opsiyonları önemli hale gelebilir. Toplamda 31.000 BTC opsiyonunun süresi dolacak, put-call oranı 0.73, maksimum pain (acı) noktası 27.000 dolar ve nominal değeri 930 milyon dolar olacak. BTC'nin yükselişiyle teşvik edilen BTC opsiyon pozisyonlarının değeri bu hafta neredeyse %50 arttı.

On-chain uzmanlarından alınan bilgilere göre, Bitcoin fiyatındaki son ralliden sonra piyasa katılımcıları 537 milyon dolarlık önemli bir kar etti.

Bitcoin'in 30 bin dolar üzerindeki seyri devam edecek mi?

Bitcoin, hafta sonuna girerken 30.000$’ı kendine destek seviyesi yapmayı başardı ve 30.700$’a dokundu. Ethereum da hafta sonu öncesi kısa vadeli görünüm oldukça pozitif görünüyor.

Bitcoin'in 28.800$ ve üstünde kalıcılık sağlaması, ardından 30.000$’ı aşarak günlük kapanış gerçekleştirmesi yükselişteki kalıcılık görünümünü artırıyor. Ancak hafta sonları hacimlerin düştüğü, genellikle güçlü yükselişlerin ardından bir miktar kar satışlarıyla da karşılaşılabileceği unutulmamalı.

SEC ve FED gerginliğini geride bırakan ve BlackRock kaynaklı hızlı bir ralli yaşayan kripto para piyasası son olarak FED başkanı Powell’ın konuşmasından ciddi destek buldu. Powell'ın stablecoinler’i bir para birimi olarak gördüklerini ve FED’in kripto paralar konusunda zayıf ve geride kalmasının hata olacağını belirtmesi piyasadaki coşkuyu artırdı. Kısa vadeli ralliyi yaşayan Bitcoin, bu aşamada karar verme durumunda. 30.000$’ın üzerindeki seyir devam edecek mi, yoksa tekrar 29.000$’lere bir gerileme yaşayacak mı, bu belirsizlik devam ediyor.

Son dönemin popüler tokenlerinden olan PEPE’nin 3 günlük yükselişi %70’i aşarken BSV, VET ve BCH günün en çok yükselen altcoinleri olarak öne çıkıyor. Bitcoin 2023 yılında gördüğü en yüksek seviye olan 31.000$ seviyesine yakın hareketlilik göstererek bu sabah saatlerinde 30.000$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Teknik olarak düşen kanalı salı günü kıran Bitcoin, olası yukarı yönlü hareketlilikte tekrar 30.700$ seviyesini test etmesi bekleniyor. Ancak, olası aşağı yönlü bir hareketlilikte ise 30.000$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamazsa 29.350$ ardından da 28.285$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.