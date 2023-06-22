“Bitcoin bir haftada %22 artışla en son 10 Nisan’da görülen 30.800$ seviyesini test etti. Ethereum da %17’lik artışla Bitcoin’i takip ediyor. Yeni günde Bitcoin, psikolojik direnç seviyesi olan 30.000$ üzerinde 30.120$ seviyelerinde hareketlilik gösterirken Ethereum, 1.910$ seviyesinde hareketlilik gösteriyor. FED Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşma kripto paralarda görülen artışı destekledi.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz kripto paraların son 24 saatini değerlendirdi.

Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusuyla başlayan furyaya dün varlık yönetim şirketleri olan WisdomTree ardından da Valkyrie de katıldı. BlackRock’ın ret almayacağı beklentisiyle gerçekleşen bu başvurular Bitcoin bilinirliğini arttırmaya ve fiyatına olumlu yansıyor.

Yaklaşık bir haftadır hızlı yükselişlerin sebebi spot Bitcon ETF başvuruları olurken, dün Powell’ın yaptığı konuşma da yükselişleri destekledi. Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada stablecoinleri para birimi olarak gördüklerini bu alanda Fed’in zayıf kalmasının hata olacağını söyledi. Ayrıca FED’in para politikasına yönelik ise daha önce belirttiği gibi faiz oranlarını yıl sonuna kadar biraz daha arttırmanın uygun olacağını söyledi.

Olumlu haber akışlarıyla Bitcoin’de görülen yükselişlerle birlikte Bitcoin hakimiyeti de artmaya devam ediyor. %51 seviyelerini aşan Bitcoin hakimiyeti ile birlikte Ethereum’un piyasa hakimiyeti de %20 seviyelerini aştı. Altcoinler majör kripto paralara eşlik ederek üç gündür yükselişlerine devam ediyor. Son 24 saatte altcoinlerde geçtiğimiz ay adından sıkça söz ettiren PEPE coin %35 yükselişle liderliği eline alırken onu FET, AGLD ve FLOKI çift haneli kazançlarla en çok yükselen altcoinler olarak takip ediyor. Kripto piyasasının toplam değeri ise bir haftada %18 civarında artış göstererek kritik direnç olan 1,14 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Son olarak makro gündemde bugün FED başkanı Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi önünde vereceği ifade odak noktası olacak. Powell’dan farklı bir sinyal alınmadığı sürece kripto piyasasının odağı ETF başvurularında olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin iki ay aranın ardından tekrar 30.000$ seviyesini aştı. Geçtiğimiz hafta perşembe gününden bu yana önce BlackRock ve ardından Fidelity olmak üzere iki dev fon yönetim şirketinin spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması sonrası, dün FED başkanı Powell’ın beklenmedik şekilde kripto paralara karşı olumlu konuşması, Bitcoin’deki seri ralliyi devam ettirdi. Böylece Bitcoin 19 Nisan tarihinden bu yana ilk kez 30.000$’a yükseldi.

Düşen kanalı salı günü kırmayı başaran Bitcoin oldukça güçlü hacimlerle dirençleri kırmayı da başarıyor. İlk etapta 30.800$’a dokunan ancak bu noktadan ret alan Bitcoin için bu seviyenin aşılması yolculuğun devamı için kritik. 29.350$ şu anda destek konumunda bulunurken Bitcoin’in yükselişe devam edeceği mi yoksa dinlenmeye geçeceği mi şu anda ilk takip edilecek konu başlığı olarak öne çıkıyor.

FET TEKNİK ANALİZ

Yapay zekâ odaklı bir blok zinciri projesi olan FET, kripto paraların SEC ve FED kaynaklı sıkıntılı bir dönem yaşadığı son 2 haftalık süreçte 0,17$’a güçlü bir şekilde tutunmayı başardı ve son 3 günde %35’in üzerinde yükseliş kaydetti. Sabah saatlerinde 0,24$ düzeyinden alıcı bulan FET, hem son dönemde dünya çapında yapay zekâ projelerine olan ilginin artması, hem ekibin güçlü çalışmalara devam etmesi hem de yükseliş trendinin hemen üzerinde yer alması nedeniyle güzel bir konumda bulunuyor.

Son günlerde rekor kıran Bitcoin dominansının da biraz gevşemesiyle birlikte önce 0,25$, ardından 0,31$ seviyelerini hedeflemesi muhtemel olan FET, şu anda 50 günlük ortalamanın hemen üzerinde bulunuyor. Beklenen senaryonun gerçekleşmesi halinde Bitcoin tekrar %30’un üzerinde bir yükseliş hareketi yaşayabilir. Tersi senaryoda 0,2 ve 0,17$ destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.