“Kripto para piyasasında gelişmeler artarak devam ediyor. Pazartesi günü SEC’in Binance borsasının kurucusu CZ’ye ve Amerika merkezli kripto para şirketi Coinbase’e dava açması sonucu ciddi satışlarla karşılaşan kripto para piyasası, dün öğleden sonra verdiği kayıpların tamamını geri almayı başardı. %5,5 yükselerek 27.300$’a kadar primlenen Bitcoin, tekrardan son dönemde akümüle olduğu 26.800$ - 27.500$ bandı arasına yerleşmiş oldu. Yani SEC tarafından dünyanın en büyük iki kripto para borsasına açılan davaların ardından satışlar durulmuş gibi görünüyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, SEC’in kararları doğrultusunda yaşanan sektör gelişmelerini değerlendirdi.

Bitcoin kayıplarını neden ve nasıl telafi etti?

Son dakika gelişmesi gibi görünse de iki büyük kripto para borsasına dava açılacağı kripto para piyasası oyuncuları tarafından biliniyor ve bekleniyordu. SEC tarafından alınan kararlar kripto para piyasası üzerinde kontrol sağlamak için yapılsa da kripto paralar dünya çapında büyük ilgi gören yeni nesil dijital varlıklar ve artık rüştünü ispatlamış durumda. Özellikle belirtmek gerekirse de SEC’in aldığı kararlar daha çok Amerika’daki kullanıcıları etkileyebilir. Açılan davalar elbette volatilite yaratabilir ancak kripto para borsalarına ciddi zararlar verebileceğini düşünmüyoruz. Geçmiş tecrübelerimiz kripto para piyasasının bu tarz gelişmelerden genellikle güçlenerek çıktığına işaret ediyor. Nitekim Binance ve Coinbase borsalarının açıklamaları yatırımcılara güven vererek ortamdaki panik havasını yatıştırdı.

Dava sebebiyle 25.500$ bölgesine geri çekilen Bitcoin, yatırımcılar için bir alım fırsatı oluşturdu. Bunu değerlendirme tercihinde bulunan balinalar düşüşü bir fırsat olarak yorumladı ve gelen tepki alımlarıyla Bitcoin tekrardan hafta sonu fiyatlandığı seviyesine dönmüş oldu.

DeFi Hacimlerinde Artış

Binance ve Coinbase gibi merkezi kripto para borsalarına açılan davalar, merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarına olan talebi de artırdı. Potansiyel risk yüzünden bu borsalardan paralarını çıkarmak isteyen yatırımcılar, DeFi projelerine fonlarını aktararak hacmin %400’ün üzerinde artmasına sebep oldular. Bu da merkeziyetsiz borsalarda işlem hacimlerinin günlük 1 milyar dolara ulaşmasını sağladı. Bu durum DeFi tokenlerine de etki etti. Bu projeler dünkü yükseliş sonrası pozitif ayrıştı. Olumsuz haberler gelmemesi durumunda DeFi tokenleri önümüzdeki dönemde olumlu gidişatını sürdürerek yatırımcılarını mutlu edebilir. Bununla birlikte dün en çok yükselen kripto paralar da sırasıyla MTL, REN, FIS, RAD ve TOMO olarak ağırlıklı olarak DeFi projelerinden geldi.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, SEC’in Binance’e açtığı davayla birlikte %5.1’lik düşüşünün ardından dün itibariyle kaybettiklerini geri alarak günü %5.8’lik yükselişle kapattı. Yeni güne kırmızı mumla başlayan Bitcoin 26.810$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Her ne kadar minör düşen trendde olsa da majör yükselen trend hareketliliğine devam ediyor. Dün yaşanan yükselişle birlikte 50 günlük hareketli ortalama seviyesinden ret alan Bitcoin için olumsuz bir hareketlilikte 26.760$ seviyesi oldukça önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde sırasıyla 26.400$ ve 25.830$ seviyelerinin destek olarak çalışması beklenebilir.

Olumlu senaryo halinde ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 27.288$ ilk direnç seviyesi iken bu seviyenin kırılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması durumunda sırasıyla 27.470$ ve 27.870$ seviyeleri kırılması gereken önemli direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Ethereum, Bitcoin ile aynı hareketliliği göstererek yükseliş trendine devam ediyor. Bitcoin’e nazaran daha iyi bir performans gösteren Ethereum, bu sabah saatlerinde 1.877$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Dün itibariyle 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin tekrar üzerine çıkan Ethereum pozitif bir bölgede hareketlilik göstermeye devam ediyor. Yeni güne kırmızı mumla başlayan Ethereum için olası aşağı yönlü hareketliliğinin devamında 1.860$ ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde tekrar 1.794$ seviyesini test etmesi beklenebilir.

Olası yukarı yönlü bir harekette ise 1.885$ seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar önemli olacaktır. Ardından 1.913$ ve 1.936$ seviyelerini test etmesi beklenebilir.