Dün kripto paralar düşüş serisine sabah saatlerinde yeşil mumlarla son vermesiyle birlikte Bitcoin de %6 yükselişiyle tekrar 30.000$ seviyesini test etti. Ancak akşam saatlerinde gelen haber akışı tüm yeşil mumları kırmızıya çevirdi.

Arkham Alert, Mt Gox ve ABD hükümetinin Bitcoin işlemleri yaptığını tespit ettiği açıklamasıyla birlikte Bitcoin %9 civarında düşüşle 27.235$ seviyelerini test ederken Ethereum da aynı hareketle 1.785$ seviyelerini test etti. Ardından başka kaynaklardan Arkham’ın verdiği uyarıların hatalı olduğu belirtilirken kriptolarda hızlı toparlanmalar beraberinde geldi.

Yeni güne önemli bir direnç seviyesi olan 28.285$ üzerinde başlayan Bitcoin 28.400$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Lider altcoin Ethereum ise önemli bir direnç seviyesi olan 1.885$’ın aşağısında 1.880$ seviyelerinden alıcı buluyor. Kripto piyasasının değeri ise toparlanmalarla birlikte 1.15 trilyon dolar seviyelerinde. Bitcoin hakimiyeti ise %48.3 seviyelerinde hareketlilik gösterirken 2022 ve 2023 zirvelerine yaklaşarak altcoinlerdeki baskıyı tekrar arttırmaya başlıyor. Altcoinler’de karışık bir seyir hakim.

Dün ayrıca ABD’de Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta şirketinin bilançosu takip edildi. Beklentilerin üstünde kazanç elde eden Meta’nın bilanço haberi ve Arkham haberin yalanlanmasıyla Bitcoin’deki yükseliş desteklendi. ABD borsaları ise teknoloji sektöründen gelen olumlu bilanço haberlerine karşılık bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle günü karışık bir görünümle tamamladı.

Bugün ABD’den haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvurusu verisi ve ilk çeyrek büyüme verisi açıklanacak. ABD ekonomisi 2022 yılının son çeyreğinde %2.6 büyüme göstermişti. Bugün gelecek olan ilk çeyrek büyüme verisinde ise öncü verilerin ekonomide ivme kaybına işaret ederek %2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Salı günü 27.000$ bölgesinden tepki alan ve kısa sürede 28.300$ direncinin üstüne yükselen Bitcoin, dün öğle saatlerinde alımları artırdı ve tekrar 30.000$ direncine doğru hareketlendi. Bu bölgede akümüle olma çabalarının ardından, dün akşam saatlerinde gelen MT. Gox haberleriyle ani bir satış baskısıyla karşı karşıya kalan ve 1 saat içinde 27.235$’a kadar gerileyen Bitcoin, haberin yalanlanmasının ardından tekrar alıcılı bir seyre büründü.

Yeni güne de 28.400$ seviyelerinden başlayan Bitcoin, şu sıralar %2 civarı yükselişle 28.800$ bölgesinden alıcı buluyor. Yükseliş hareketinin ve olumlu görünümün devam etmesi halinde ilk hedef 29.350$ direnci ve ardından yükselen kanal içerisindeki hareketine tekrar devam etmesi olacak. Aksi durumda ise 28.350$ ve 27.000$ destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

QUICK TEKNİK ANALİZ

Dünün en çok yükselen kripto paraları arasında yer alan Quick, şubat ayında yaşadığı sert yükselişin ardından Bitcoin dominasyonunun artması ve kar realizasyonları sebebiyle bir miktar geri çekilme yaşamıştı. Ancak son günlerde hem yükselen trendin hem de 6$ yatay desteğinden tepki alan Quick, %30’luk bir yükseliş yaşayarak 90$’a kadar yükseldi. Bu bölgeden ilk etapta Bitcoin’in de etkisiyle ret alan Quick, 78$ civarında başladığı yeni günde de %7 yükseliş ile 83$ seviyelerine yükselmiş durumda.

Kısa vadede alıcılı görünümün devam ettiği Quick, olumlu havanın devam etmesi durumunda 90$ seviyesine denk gelen kanala ilerleyebilir. Şu anda 50 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde bulunan Quick için aksi senaryoda, 70$ ve 68$ bölgeleri ise destek noktaları konumunda bulunuyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ