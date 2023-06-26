Cuma günü Rusya'da başlayan jeopolitik risklerle beraber, Bitcoin’de yaşanan yükselişler yerini ufak geri çekilmelere bıraktı. Ardından Rusya’daki Wagner grubunun geri çekilme kararı almasıyla birlikte düşüşlerin sınırlı kalmasına neden oldu. Yaşanan bu gelişmeler Bitcoin’de volatiliteyi arttırsa da güçlü duruşunu bozmadı.

Kripto piyasasındaki genel görünüme bakıldığında ise Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %51,5 seviyelerinde hareketlilik gösteremeye devam ediyor. Altcoinlerde ise ufak geri çekilmeler mevcut. Geçtiğimiz hafta SRM %135 yükselişle liderliği alırken, son 24 saatte ise yükselişine %25 ile devam ediyor. SRM, çift haneli kazançla en çok yükselen altcoin olarak karşımıza çıkıyor. Kripto piyasasının toplam değeri ise geçtiğimiz hafta %11 artış göstererek kritik direnç olan 1.14 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik göstermeye devam ediyor.

Bu hafta makro gündemin yoğun olduğu bir hafta olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek olan veriler, Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek. Bununla birlikte bu hafta çarşamba ve perşembe günü Fed Başkanı Powell’ın konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca perşembe günü bu yılın ilk çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme verisi takip edilecek. ABD'de geçen yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH, %1,6 oranında daralmasının ardından ikinci çeyrekte %0,6 oranında daha ılımlı oranda daralma kaydetmişti. Öte yandan, cuma günü Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllık kişisel tüketim harcamaları verisi açıklanacak.

Geçtiğimiz hafta ise Fed yetkililerinin faiz artırımına ilişkin şahin açıklamalarının etkisiyle, Fed'in bir sonraki toplantıda faizleri 25 baz puan artırılabileceği beklentisi %72 seviyesinde bulunduğunu belirtmek gerek.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin 2023 yılında gördüğü en yüksek seviye olan 31.000$ seviyesinin üzerine cuma günü akşam saatlerinde ulaşarak yıl rekoruna ulaşmış oldu. Ancak bu aşamada dirençle karşılaştı ve 31.000$’ın üzerinde kalıcılık sağlayamayarak 30.000$ - 31.000$ arasında fiyatlanmasını hafta sonu boyunca sürdürdü. Sakin geçmesi beklenen hafta sonunda Rusya’da meydana gelen askeri ve siyasi olaylar sebebiyle volatilitesi artan Bitcoin, dalgalı bir seyir izledi. Ancak güçlü momentumunu korudu ve 30.000$ seviyesini destek seviyesi haline getirerek olası değer kayıplarını önlemeyi başardı.

Sonuç olarak hafta sonunu %1’e yakın bir değer kaybıyla kapatan Bitcoin, tansiyonun azalmasıyla yeni haftaya 30.500$ düzeylerinden başladı. Sabah saatlerinde de yine 30.500$ civarından alıcı bulan Bitcoin için 31.000$ ve ardından 31.775$ ana hedefler olmayı sürdürüyor. Olumsuz bir durumda ise önce 30.000$, ardından 29.300$ seviyeleri Bitcoin için destek konumundaki bölgeler olarak karşımıza çıkıyor.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Mart ayından bu yana oluşturduğu yükseliş kanalı içerisindeki hareketini sürdüren Ethereum, oldukça kritik bir seviye olan 1.900$’ı aşmakta ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. Özellikle Bitcoin dominasyonunun ciddi rekor seviyelere ulaşması Ethererum’un üzerindeki baskının artmasına ve istediği performansı göstermesini bir miktar engelliyor.

Yine de 200 günlük hareketli ortalamadan bulduğu destek ile son 10 gün içerisinde %17’nin üzerinde yükseliş yaşayan Ethereum, Bitcoin’in 30.000$ üzerindeki seyrini koruması halinde son dönemde sıkça zorladığı 1.900$ seviyesini aşarak 1.975$ hedefine yolculuk başlatabilir. Bu senaryonun gerçekleşmemesi halinde önce 1.844$, ardından 1.820$ seviyeleri Ethereum için destek konumunda bulunuyor.