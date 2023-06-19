Geçtiğimiz hafta SEC ve FED kaynaklı geri çekilmeler yaşayan ve 24.800$’ı gören Bitcoin bu bölgeden destek alarak ve BlackRock’un spot Bitcoin ETF başvurusunun yarattığı olumlu gündemden dolayı son dönemde yaşadığı kayıpları geri aldı. Ancak Bitcoin’in şu an fiyatlandığı bölge bir miktar bıçak sırtı bir bölge olduğunu da belirtmek gerekiyor. Sabah saatlerinde 26.400$’dan alıcı bulan Bitcoin ve 1.720$’ın üzerinde fiyatlanan Ethereum için bu bölgeler geçtiğimiz dönemlerde yükseliş bölgesi olarak çalışmıştı. Yine çalışıp çalışmadığını göreceğiz ancak şu anda riskler %50 - %50 olarak fiyatlanıyor. Olumlu taraftan bakacak olursak piyasa için ciddi riskler SEC ve FED olarak öne çıkıyordu ve kripto para piyasası kısa vadede bu iki riski de geride bırakmayı başardı. Yeni haftada makro anlamda gündem nispeten sığı. Haber akışı açısından da sakin bir hafta geçireceğiz gibi duruyor. Altcoinler de hafta sonu başlayarak bu sakin dönemde son günlerde yaşadığı kayıpları telafi edebilir. Geçen hafta yaşanan sert düşüşten sonra bir miktar düzelme var ancak Bitcoin dominansının yükselmeye devam etmesi bu manada altcoinlerde potansiyel bir yükseliş hareketini kısıtlıyor ve baskılıyor.

Buna rağmen Bitcoin fiyatındaki son günlerde yaşanan normalleşmeyle birlikte ANT, CLV, MTL, TRU ve AKRO geçtiğimiz hafta %20 ila %30 arasında primlenerek en çok yükseliş yaşayan altcoinler olarak öne çıktılar. Bitcoin dominansı yeni hafta başlangıcında 49,7 ile 2 yılın zirve seviyelerinde bulunurken kripto para piyasasının toplam büyüklüğü 1,05 trilyon doların üzerindeki seyrini sürdürüyor.

BITCOIN TEKNİK ANALİZ

Bitcoin, perşembe ve cuma günü yaşadığı toparlanmayı hafta sonu cumartesi günü de devam ettirerek yaklaşık %7’lik bir yükseliş gösterdi. Majör yükselen trendi (sarı çizgi) de test eden Bitcoin bu sabah saatlerinde önemli bir direnç bölgesinde 26.400$ seviyelerinden alıcı buluyor.

Hızlı yükselişlerin ardından şimdilik akümüle olan Bitcoin için olumlu havanın devam etmesi için 26.400$ üzerinde kalıcılık sağlaması önemli olacaktır. Ardından 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 26.655$ kritik direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması 27.228$ seviyesine kadar bir yükselişi beraberinde getirebilir.

Olası aşağı yönlü bir harekette ise 25.445$ ve 25.342$ önemli destek seviyeleri. Bu seviyelerin kırılması ve kalıcılık sağlaması halinde 23.950$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.

ETHEREUM TEKNİK ANALİZ

Yükselen kanaldan sapan ve tam olarak 200 günlük hareketli ortalama ile uzun dönemli yükselen trend çizgisi olan 1.630$’dan tepki alan Ethereum şu anda yükselişine devam ederek bu sabah saatlerinde 1.714$’dan alıcı buluyor.

Yükseliş hareketine devam etmesi için kısa vadede 1.714$ seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Ardından ulaşması gereken ilk seviye 1.750$ olan Ethereum için 1.800$ aşılması gereken diğer direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Olası 1.714$ destek seviyesinin kırılması halinde kısa vadede majör yükselen trend çizgisi 1.674$ seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin destek olarak çalışmaması halinde 1.661$ ardından da 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.642$ seviyesi kritik destek seviyesi olarak çalışabilir.